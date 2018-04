El Museo CajaGranada Memoria de Andalucía inaugura la muestra de Moreno & Grau

3/04/2018 - 20:11

El Museo CajaGranada Memoria de Andalucía acoge desde este miércoles un proyecto de Moreno & Grau, enmarcado en la celebración del Festival de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes.

Se trata de una propuesta creada para la sala de exposiciones en que se va a mostrar, que "busca provocar sensaciones físicas en el espectador y que se podrá disfrutar hasta el próximo 6 de mayo", según ha informado la Fundación CajaGranada en una nota de prensa.

Partiendo del concepto de interdependencia, Moreno y Grau, al igual que en proyectos anteriores, proponen con su obra "una experiencia del entorno natural, no una representación ni una reflexión, sino un acontecimiento en el cual se producen sensaciones que tienen que ver con la fenomenología de la naturaleza, apelando más hacia el territorio de lo sensorial que al de lo racional".

En palabras de las artistas, la exposición se plantea "como una prolongación de su taller y de su propio trabajo diario, una oportunidad para que el visitante participe de su proceso creativo".

Tras su visita al Herbario de la Universidad de Granada, llama la atención su colección de líquenes por el carácter de organismos interdependientes, constituidos por un alga y un hongo que viven en asociación simbiótica, al mismo nivel, retroalimentándose, cuidándose, protegiéndose y creciendo juntos, metáfora literal de una manera de estar en el mundo que no es otra que la de ser conscientes de nuestra relación con el ecosistema que nos rodea y el juego de relaciones, fuerzas y dependencias que nos hacen ser lo que somos.

Tal y como ocurría en proyectos como 'Lo reflejo' (2015), 'El origen devuelve la calma' (2015) 'Many Rivers to Cross' (2016) o 'Shore to Shore' (2017), el proyecto para Facba 18 se constituye como una instalación en la que algunos de los elementos tridimensionales se ven unidos por "un hilo conductor que acompaña una pieza de vídeo en la que los artistas investigan sobre el concepto de trabajo de campo como un método para performativizar y experimentar desde el cuerpo y los sentidos".