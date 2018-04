Martínez-Almeida pide a Colau que no dé lecciones de la democracia que ella "pisotea"

Madrid, 3 abr (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido hoy a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no intente dar lecciones de democracia en Madrid ya que ella en su propia ciudad "pisotea la democracia" al solidarizarse con los "falsamente llamados presos políticos".

Martínez-Almeida se ha pronunciado de este modo en un audio remitido a los medios de comunicación en referencia a la visita a Madrid de la regidora barcelonesa para inaugurar la exposición "No pasarán", que recoge la lucha de Madrid en noviembre de 1936 por la democracia y contra el fascismo.

"No fue una batalla entre dos Españas, fue la lucha de la democracia y la libertad contra el fascismo y el autoritarismo", ha defendido Colau, que ha considerado "imposible" ser demócrata sin ser antifascista.

El portavoz popular ha dicho que Colau "no puede dar lecciones" a nadie puesto que ella "pisotea la democracia", y por ello le ha pedido "condenar sin paliativos el proceso independentista ilegal".

"Para ser demócrata hay que respetar el Estado de Derecho que es lo que Colau no ha hecho con el proceso independentista en Cataluña y que para ser demócrata hay que respaldar a aquellas personas que están siendo asediadas exclusivamente por razón de sus ideas en Cataluña", se ha quejado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital.

También Martínez-Almeida ha asegurado que la exposición "No pasarán. Madrid 1936. 16 días" debería ser de reconciliación y no de enfrentamiento. "Se les olvida que en esos 16 días se produjeron las sacas de Paracuellos, con más de 8.000 muertos", ha recordado el portavoz popular, que quiere que se recuerde todo lo que pasó en Madrid y no solo una parte de la historia.