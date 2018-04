Salgueiro destaca que CyL es la Comunidad con mayor inversión por habitante, con 413 euros

3/04/2018 - 20:36

Los incrementos en las pensiones afectarán al 62 por ciento de los perceptores de la región

Los incrementos en las pensiones afectarán al 62 por ciento de los perceptores de la región

VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, ha destacado este martes que la inversión total destinada a la Comunidad en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 --1.002,14 millones de euros-- supone la mayor ratio de inversión por habitante entre las Comunidades Autónomas, con 413 euros.

Salgueiro ha presentado este martes los datos de los PGE de 2018 en Castilla y León, al tiempo que ha destacado el "gran esfuerzo" que realiza el Gobierno de Mariano Rajoy para incrementar el gasto social, consolidar el empleo público estable y potenciar las rentas de "todos los colectivos", pero, sobre todo, de los más vulnerables, como los pensionistas.

En materia de inversiones, la delegada ha subrayado que, con 1.002,14 millones de euros entre los Ministerios y las entidades, Castilla y León es la cuarta autonomía en inversión, sólo por detrás de Andalucía, Madrid y Cataluña, mientras que, con 413 euros --en 2017 eran 405-- presenta la mayor tasa de dotación presupuestaria por habitante.

Además, en inversiones del Grupo Fomento, se sitúa como la segunda con mayor cuantía, con 356,51 euros por persona.

Dentro de las inversiones reales ha subrayado por su volumen las del citado Grupo Fomento, con 864,3 millones de euros en total y un incremento del 2,5 por ciento con respecto a 2017. De ello, las mayores cantidades van para la materia ferroviaria, con 514,9 millones de euros, mientras que las carreteras aglutinan 321,8 millones de euros.

En ferrocarriles ha incidido en los 256,4 millones de euros para continuar las obras de la línea de alta velocidad a Galicia entre Zamora y Ourense y se avanza con las obras de la alta velocidad entre Venta de Baños-Palencia-León-Asturias (54 millones), con las obras de la Variante de Pajares (40,7 millones) de la línea de alta velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria (37,6 millones) y para la conexión entre Palencia y Aguilar de Campoo (15 millones).

A ello se suman 31 millones de euros para las actuaciones relacionadas con el proyecto ferroviario de Valladolid, con 18 millones de euros para reanudar las obras de la variante Este de mercancías y la aportación de 13 millones a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad para los trabajos previstos en el convenio para las obras de integración en superficie.

En carreteras, Salgueiro ha destacado las destinadas a la autovía A-11 (Valladolid-Soria), con 48,3 millones de euros que permitirán continuar las obras de los 5 tramos en Soria, que se encuentran muy próximos a su finalización, licitar el tramo Variante de Langa de Duero-Variante de Aranda de Duero, aprobar los proyectos y licitar las obras entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero en Valladolid, aunque para estos últimos la cuantía es más pequeña.

"No sé si son suficientes o no", ha reconocido Salgueiro, quien ha recordado que las obras en esta vía de comunicación se paralizaron en el año 2010 y no se retomaron hasta 2015, si bien ha matizado que "todas las infraestructuras" son "imprescindibles" para el Gobierno de España.

También se avanzará en la A-12 (18 millones) para licitar los tramos que restan en Burgos e impulsar las obras en el tramo Ibeas de Juarros-Burgos; y en la A-15 (autovía de Navarra) a su paso por Soria.

Se incluyen, entre otras, las partidas para continuar las obras de la A-60, con el fin de finalizar los trabajos entre Santas Martas-León y la redacción de los proyectos entre Aeropuerto de Villanubla y Santas Martas en los subtramos Villanubla-La Mudarra y La Mudarra-Medina de Rioseco, cuyos contratos para la redacción de proyectos se licitaron a finales de 2017.

En otros ministerios, la delegada ha destacado asimismo que las infraestructuras ligadas al agua tanto de consumo humano como de regulación, sanitarias y de regadíos continúan como una de las partidas de mayor importancia, por volumen de inversión, con más de 76 millones.

CASI 8 MILLONES PARA EL SAN JUAN DE LA CRUZ DE VALLADOLID

Por su parte, el Instituto Nacional de la Seguridad Social invertirá más de 15 millones de euros para la construcción de nuevos edificios de atención al ciudadano en el antiguo colegio San Juan de la Cruz de Valladolid (7,9 millones) y en León (7,7 millones).

Salgueiro ha subrayado el importante incremento de las inversiones del Ministerio de Cultura, que pasan de 4,8 millones de euros en 2017 a más de 7,1 millones en 2018.

Se incluyen también partidas importantes para el sistema de almacenamiento temporal de la central nuclear de Garoña, con 4,06 millones de euros o 12,7 millones para la remodelación del Parador de León.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro Cortiñas, ha insistido también en el apoyo que quiere dar el Gobierno de España a las rentas de los pensionistas, empleados públicos y otros contribuyentes, pues ha recalcado que hasta 700.000 personas verán mejoradas sus percepciones.

Así, ha apuntado que el "esfuerzo" del Ejecutivo central en las pensiones favorecerá a 21.954 perceptores de pensiones no contributivas, que verán incrementadas las mismas en una media del 3 por ciento, lo que supone un total de 118 millones de euros. En cuanto a las contributivas, un total de 322.000 personas se beneficiarán de incrementos más reducidos, mientras que el cambio de la base reguladora de las pensiones de viudedad, que pasa del 52 al 54 por ciento afectará a 37.600 personas y supondrá un incremento en los pagos de 8 millones de euros.

En total, serán 381.721 pensionistas los que vean mejoradas sus percepciones del total de 610.000 registrados en la Comunidad, lo que supone un 62 por ciento del total. La tasa, eso sí, es inferior a la del conjunto del país, donde se verán beneficiados 3 de cada 4 pensionistas.

La delegada del Gobierno ha hecho hincapié también en la actualización de los sueldos de los funcionarios, que incrementarán un 1,75 por ciento en 2018, lo que beneficiará a los 161.688 trabajadores de las administraciones públicas en Castilla y León.