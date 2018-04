CCOO asegura que sirven de "arma arrojadiza", la fiscalidad va en sentido contrario y espera la "letra pequeña"

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) es "mercantilista" al condicionar las pensiones y los salarios de los empleados públicos, sirve de "arma arrojadiza" entre partidos y recoge una fiscalidad que va "en dirección contraria" a lo que necesita el país.

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

Andrés, en una rueda de prensa para presentar las movilizaciones para reivindicar la subida de las pensiones el próximo 15 de abril, ha agregado que aún así espera conocer el "detalle" y la "letra pequeña" en Castilla y León "más allá" de las infraestructuras en materias como las políticas de empleo y demás cuestiones de las que espera que les informe la delegada del Gobierno, María José Salgueiro.

El máximo responsable de CCOO en Castilla y León, ante lo que se conoce de los presupuestos, ha criticado que entre pensionistas y empleados públicos haya millones de personas sujetas a la capacidad económica de las cuentas en función de lo que pase en su aprobación, ya que el Gobierno aún no cuenta con suficientes apoyos en el Congreso.

A este respecto, ha calificado de "mercantilismo" que la subida de las pensiones y los acuerdos de subidas salariales de los empleados públicos estén condicionados a los PGE, ya que podrían fijarse estas cuestiones mediante real decreto si hubiera acuerdo.

Así, cree que se sitúan en un contexto de "juego político" en el que sirven de "arma arrojadiza" con los ciudadanos de por medio, además de nacer "tarde y mal" pendientes de unos apoyos sin los cuales se han presentado finalmente, por lo que ha cuestionado a qué se esperaba.

Por otro lado, en cuanto a la fiscalidad recogida en el proyecto de presupuestos, considera que es un elemento "negativo" porque vuelven a plantear que se contribuya menos al sistema, que al final es "anoréxico".

En este sentido, ha recordado que la opinión del sindicato es que se paguen impuestos, pero que más contribuya el que más gane y lo que se hace es una reducción fiscal que supone ir "en dirección contraria de lo que el país necesita".

Vicente Andrés ha señalado el retroceso "importante" en el gasto en educación o la posición "bastante retrasada" en ciencia y tecnología, que marcan el futuro.

Además, ha coincidido con su homólogo de UGT, Faustino Temprano, en la reducción de fondos en el Ministerio de Empleo, ya que hay 3,5 millones de desempleados, de los que la mitad no cobra prestación, dado que no hay un sistema de protección garantizado como ocurre en Castilla y León y hay una parte de desempleo "cronificado".

Por ello, ha recordado la iniciativa legislativa popular presentada por los sindicatos para una prestación similar a la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León, que "desgraciadamente" cada vez percibe más gente, y que está "atascada en el cajón del Congreso".

El líder de CCOO en Castilla y León considera que con reducción de ingresos y prestaciones "no cuadran las cifras" y, en definitiva, "ni en las formas ni en el fondo es lo que el país necesita" y van "en dirección contraria", pero además ha destacado la importancia de un mayor control no tanto de lo que figura en los PGE sino en lo que se ejecuta, dado que las cuentas son "lo que más brillan" cuando se aprueban pero hay una parte importante de gasto que no se produce, de manera que ha reclamado dar "otro trato" más importante a la ejecución que a los propios presupuestos.