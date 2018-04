El PSIB asegura que "salvo" Salom o Company "nadie" ha quedado "contento con los Presupuestos"

Negueruela censura que los Presupuestos "marginan" a los ciudadanos de Baleares y no son "ni los que necesitan ni los que merecen"

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha asegurado este miércoles que "salvo" a la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, o al presidente del PP, Biel Company, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no ha dejado "a nadie contento" y evidencia que Company "no es capaz de que se le escuche en Madrid".

En rueda de prensa, Negueruela ha aseverado que los presupuestos de 2018 "marginan" a los ciudadanos de Baleares ya que no son "ni los que necesitan ni los que merecen" y, además, ha dicho que "no sirven" desde "un punto de vista social". "Son más bien todo lo contrario", ha añadido, "son antisociales: aumentan de manera extraordinaria la partida de defensa y no recogen el Plan contra la violencia machista".

