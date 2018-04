Morera cree que se archivará la investigación sobre financiación irregular: "Es una denuncia falsa basada en chantaje"

4/04/2018 - 13:09

El presidente del Bloc, Enric Morera, ha señalado este jueves que "parece ser que la jueza no ha visto ninguna irregularidad y va a decretar el archivo" de la investigación por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007. A su juicio, se trata de "una denuncia falsa basada en un chantaje político".

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Morera a los medios de comunicación en los pasillos de Les Corts, donde ha subrayado que a lo largo de su trayectoria política se ha encontrado con "muchas denuncias falsas" que finalmente han acabado en "nada" como tiene la impresión que va a pasar con la denuncia del PP por la presunta financiación irregular de su formación y el PSPV, aunque ha puntualizado que eso lo determinará la justicia con la que su partido colaborará "en todo lo que se nos pida".

El también presidente de Les Corts ha señalado que "parece ser que la jueza no ha visto ninguna irregularidad y va a decretar el archivo" y ha comentado que la denuncia del PP parte sobre "una información de Gandia, del señor Arturo Torró". En este sentido, Morera ha denunciado que fue víctima de un "chantaje" de una persona del entorno del exalcalde de Gandia del PP Arturo Torró que "quería que le diéramos la alcaldía a cambio de no hacer pública una serie de documentación". "Yo le dije que si tenía una cosa que podía ser relevante legalmente que la sacara porque no tenemos nada que esconder", ha puntualizado.

Asimismo, ha relatado que se produjo "un segundo chantaje", por lo que cree que la investigación "vendrá de ahí". A su juicio, "esto es una nueva denuncia falsa basada en un chantaje político" que no solo fue contra él, sino también hacia otras personas y que pondrá "en conocimiento" del "sitio que toque".

En aquel momento, ha puntualizado que no denunció y puso en conocimiento de la justicia estas prácticas porque no las grabó", pero ahora lo hará al salir a la luz la investigación porque "esto se ha enmarcado en un contexto, hay más testimonios y yo también puedo decir que todo esto nace de este origen", ha apostillado.

Morera ha negado "rotundamente cualquier pago de cualquier campaña o acto del Bloc de cualquier empresa", porque, pese a admitir que la formación tuvo una relación comercial con la empresa Crespo Gomar, ha subrayado que "todo se pagó con dinero del Bloc e incluso se rehipoteco la sede", unos 200.000 euros. "Lo hicimos con nuestros recursos", ha remarcado Morera.

"Es verdad que hemos tenido una relación comercial con esta empresa y se le pagó con recursos propios del Bloc. Todo lo demás forma parte de lo que se tiene que investigar y aclarar en los juzgados. Yo he rehipotecado mi casa para pagar la campaña electoral y niego rotundamente cualquier pago de cualquier campaña o acto del Bloc de cualquier empresa", ha reivindicado.

CUENTAS ABSOLUTAMENTE CLARAS

En este sentido, ha defendido que las cuentas del Bloc son "absolutamente claras y transparentes" y ha negado que existan correos entre uno de sus actuales asesores y la empresa.

"Los únicos correos que pueden haber son con una empresa proveedora de unos servicios que pagamos con dinero del Bloc. Todo lo demás forma parte de lo otro que sí que haría falta una investigación", ha indicado para insistir en que el partido no ha recibido "ni un euro de ninguna empresa en ningún momento" y menos cuando él fue secretario general Bloc.

En cualquier caso, ha remarcado "transparencia total, contundencia contra corrupción y mucha claridad y poca sospecha", por lo que se ha mostrado a favor de la constitución de una comisión de investigación en Les Corts sobre este tema y ha admitido estar "muy tranquilo" de "toda" su acción pública como secretario general del Bloc.