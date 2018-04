Se incendia un hotel próximo a la estación de Sants de Barcelona

Un incendio afecta este miércoles un hotel de la calle Mallorca de Barcelona, muy cercano a la Estación de Sants, según han informado fuentes municipales. El fuego se ha originado en la planta superior del hotel y ha afectado a la maquinaria del aire acondicionado del establecimiento, lo que ha provocado una columna de humo.

Se trata del Expo Hotel Barcelona, situado entre las calles Mallorca, Tarragona, Rector Triadó y la plaza Països Catalans. El edificio ha sido desalojado y se ha cortado momentáneamente la circulación por la calle Mallorca. De momento, ninguna persona ha resultado herida.

El aviso del fuego se ha recibido poco antes de las 13:00 horas y los Bomberos de Barcelona han movilizado a varias unidades que trabajan ya en la zona.

Roof fire at the Expo Hotel in Barcelona. Emergency services say they have received 70 calls about it. Firefighters in attendance.

