En comú podem juzga "vergonzosa" que la fundación francisco franco celebre la victoria franquista en la guerra civil

4/04/2018 - 12:52

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso de los Diputados, Josep Vendrell, calificó este miércoles de "vergüenza absoluta" que la Fundación Francisco Franco haya publicado un tuit en el que celebra el 79 aniversario de la victoria del ejército franquista en la Guerra Civil diciendo que fue "una victoria tan justa como merecida".

En una entrevista en Servimedia, el diputado catalán de Unidos Podemos cargó contra las acciones de esta Fundación y también con otros asuntos, como la apología del franquismo que a juicio de Podemos permite la existencia de monumentos como el del Valle de los Caídos, que precisamente visitó una representación del partido de Pablo Iglesias a principios del mes de marzo.

"Me parece una vergüenza absoluta lo de la Fundación Francisco Franco, el tema del Valle de los Caídos que no se resuelve nunca, que en este país haya miles de personas en las cunetas y no haya una política de reparación de esa memoria histórica ", enumeró el parlamentario de En Comú Podem, que cargó directamente contra la Fundación Francisco Franco "por recibir subvenciones públicas y gestionar y los archivos del antiguo jefe del Estado, que deberían ser públicos".

Explicó que en otros países "las exaltaciones de carácter fascista o nazi" están prohibidas, y calificó de "anomalía" lo que ocurre en el caso español.

Afirmó que detrás de estas circunstancias se sitúa el debate de cuáles son las bases sobre las que se fundamenta la democracia en España, cuyos referentes deberían de colocarse "en la lucha contra el franquismo y en la conquista de las libertades".

También criticó que el Gobierno haya dedicado "cero euros" a la memoria histórica en los Presupuestos Generales de Estado (PGE), que presentó ayer en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

