El concejal que no firma la moción de censura abandona Podemos pero no renunciará a su acta

4/04/2018 - 13:34

El concejal del grupo municipal de Cambiemos Parla que no ha firmado la moción de censura impulsada por el partido ha anunciado que abandona Podemos pero que no tiene intención de renunciar a su acta de edil, por lo que defiende que "hay que echar al PP" del gobierno local pero "no de cualquier forma y con cualquiera".

PARLA, 4 (EUROPA PRESS)

Este martes Cambiemos e IUCM habían convocado un acto para registrar la moción de censura en el Ayuntamiento de Parla para la que se necesitan 14 concejales, a pesar de que el resto de grupos no había explicitado su apoyo y dos concejales de Cambiemos tampoco estaban de acuerdo.

En el caso de Olayo, el edil se ha mantenido en su decisión y a través de un comunicado publicado en redes sociales ha repasado los motivos que le han llevado a no firmar la moción de censura, ya que alberga "serias y fundadas dudas" de que algunos de los "promotores" de la moción estén movidos por "el interés de Parla y sus ciudadanos".

El concejal asegura que "un tránsfuga del PSOE" completaría las 14 firmas necesarias pero en ningún momento le han dicho su nombre, por lo que no puede "entrar a gobernar" en esa situación y junto al grupo de IUCM, "quienes siempre han apoyado las políticas que han destrozado la ciudad de Parla" y a cuyas filas pertenecía uno de los detenidos la legislatura pasada en la Operación Púnica.

Olayo también ha criticado a "algunos miembros de Cambiemos Parla" debido a que sus críticas al PP han sido inexistentes "hasta que ha llegado el día en el que han visto más cerca un sillón en el gobierno y un ascenso en el partido", y ha recordado además que él trabajó en 2015 para ceder el sillón de alcaldía a MOVER Parla tras la elecciones locales, "pero no me hicieron caso y se permitió gobernar al PP".

"Han intentado que firmase una moción de censura informándome el domingo a última hora sin conocer proyecto alguno, ni quienes formarían el gobierno municipal de Parla", ha señalado el concejal, que ha concluido defendiendo que "lo último que necesita Parla es más inestabilidad en el gobierno municipal, y en un año no hay margen de maniobra para dar estabilidad alguna".

PODEMOS ANUNCIA "MEDIDAS"

Por su parte el partido Podemos en Parla también ha enviado un comunicado en el que defiende que el mandato de los inscritos tras una consulta en la organización era "claro" para hacer la moción de censura, por lo que no comparten la decisión de Olayo.

Por este motivo avanzan que la organización "tendrá que tomar las medidas oportunas" para que este tipo de comportamientos "no generen más problemas de los que ya ha provocado".

Desde Podemos además reclaman que lo ocurrido no sirva "para desprestigiar el trabajo de todos nuestros militantes, ni para avivar el enésimo enfrentamiento entre familias".