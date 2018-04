Gran Canaria asegura que el Gobierno regional dejó de invertir 120 millones en la isla en los últimos cuatro años

4/04/2018 - 14:04

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha presentado este miércoles los datos con los que expone el "desequilibrio" inversor del Gobierno regional con respecto a la isla y que cifró en 120 millones de euros en los últimos cuatro años, si bien este dato alcanza los 321 millones de euros en el periodo comprendido entre 2001 y 2016.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS)

Morales ha dado a conocer las cifras que elevará mañana jueves a la Comisión de Desequilibrios creada en el Cabildo de Gran Canaria y de la que se espera salga una postura unánime, a fin de trasladar un documento a los grupos parlamentarios para poder elevar esta cuestión a la Cámara regional.

En este sentido, indicó que atendiendo a los datos de los que disponían tras publicarse en febrero de este año en un periódico regional las cifras que en diversas ocasiones, recordó, han solicitado al Gobierno canario, y que Coalición Canaria (CC) llevará a la Comisión de Desequilibrios, han podido concluir que los datos que aporta el Ejecutivo autonómico "no son ciertos" en cuanto a lo que se destina a Gran Canaria.

Añadió, en rueda de prensa, que si bien el Gobierno canario aseguraba que la inversión entre Gran Canaria y Tenerife estaba equilibrada, exponiendo a través de un cuadro que se habrían ejecutado en la isla grancanaria 84 millones de euros más que en Tenerife, Morales incidió en que estos datos "no son ciertos" tras el análisis que han podido realizar con la información publicada.

En concreto, y en referencia a una tabla que ha aportado con cifras de entre 2001 y 2016 expone que "las diferencias del cuadro que presenta el Gobierno --canario-- con los datos reales, examinados los presupuestos --por el Cabildo--, con el gasto consolidado total son de una diferencia de casi 28.000 millones de euros (el Gobierno canario da la cifra de 101.524 millones de euros); con el gasto sin consolidar total de 67.331 millones de euros (141.181 millones); y el gasto de la comunidad autónoma de 23.461 millones de euros (97.310 millones)".

A lo que agregó que en el gasto no financiero consolidado se recoge una diferencia de 21.000 millones de euros (94.893 millones); en el gasto no financiero sin consolidar de 60.701 millones (134.550 millones); y en gasto no financiero de la comunidad autónoma de 17.000 millones (90.863 millones).

De este modo, matizó, que se observa una "diferencia total" en el gasto por los capítulos consolidados IV, VI y VII de menos casi 35.000 millones de euros; y del total de capítulos de gastos de la Comunidad IV, VI y VII de menos casi 8.500 millones de euros.

"Por lo tanto, la serie de datos publicados por el Gobierno --regional-- tiene un comportamiento errático. Se observa que entre el año 2009 y 2010 se produce una disminución de casi 2.000 millones de euros que no se trasladan a las cuentas reales", apostilló.

Así incidió en que "no" son ciertos los datos que el Ejecutivo canario trasladó, señalando que "no se sabe de dónde salen", cuestión que aludió podría ser por "error de los cálculos, puede ser que se hayan equivocado al elaborar ese documento o puede ser que haya habido un intento de manipulación de los datos para acallar la información" del Cabildo.

Morales defiende que los "datos reales son los aportados por el gobierno de la isla" de Gran Canaria, ya que a las cifras sumó el que se hayan ido "derivando los centros de control" desde distintas áreas de una isla capitalina a otra.

En este sentido, el presidente del Cabildo de Gran Canaria acusó al Gobierno regional de haber "ocultado los datos", al tiempo que apuntó que "no se puede construir Canarias propiciando desequilibrios, limitando el crecimiento de la isla, frenando el desarrollo de una isla frente a otra".

Finalmente, aseguró que "no" quieren abrir "ningún enfrentamiento" entre islas, sino que lo que demandan es "un trato exquisito" del Ejecutivo autonómico con respecto a Gran Canaria y que se planteen las políticas "de manera equilibrada" para las islas.