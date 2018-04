PP-A insta a Susana Díaz a "decir que sí" a los PGE anteponiendo "los intereses de los andaluces a los del PSOE"

4/04/2018 - 14:13

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha emplazado este miércoles a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a "decir que sí", "por el bien de los andaluces", a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2018 que ha presentado el Gobierno central, así como a que "anteponga los intereses de los andaluces a los de su partido", el PSOE.

Así lo ha indicado Crespo en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha defendido que Susana Díaz tiene ahora "la oportunidad de demostrar lo que siempre ha dicho, y es que para ella Andalucía es lo primero", por delante de los intereses de su partido, el PSOE.

Crespo ha hecho hincapié en una serie de cifras para justificar la defensa que ha realizado del proyecto de PGE de 2018, como las que tienen que ver con las pensiones, al respecto de lo cual ha destacado que, mientras el PSOE las "congeló" cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, el PP, con estos Presupuestos, "ha subido la partida en un 3,7 por ciento", y, en concreto, las pensiones "subirán un tres por ciento para las rentas más bajas, un dos por ciento las pensiones de viudedad y hasta en un uno por ciento las pensiones más altas".

La representante del PP-A ha asegurado que esta subida de las pensiones va a beneficiar a todos los andaluces, pero en especial a los que tienen una renta más baja, que son "el 73 por ciento", y que tendrán "cien euros de media más en sus pensiones".

Ha apostillado que les va a afectar con una doble oportunidad a través del IRPF, porque los que ganan hasta 18.000 euros tienen la posibilidad de la bajada contemplada en el IRPF y que "afectará al 85 por ciento de los pensionistas andaluces".

Crespo también ha hecho alusión a la bajada del IRPF que beneficia sobre todo a las rentas menores, ya que, según ha abundado, se dejan "exentas las rentas menores de 14.000 euros", y 600.000 personas con rentas de 14.000 a 18.000 euros "se van a ahorrar 440 euros al año de media".

De igual modo, Crespo ha pedido a la presidenta de la Junta que respalde el proyecto de Presupuestos del Gobierno porque destina "a las familias y a la pobreza infantil un total de 346 millones de euros", algo cuya importancia para Andalucía ha destacado teniendo en cuenta que, en esta comunidad autónoma, el índice de pobreza alcanza el 40 por ciento, según ha puesto de relieve.

Asimismo, la portavoz 'popular' ha destacado que el proyecto de PGE contempla un total de 80 millones de euros para "dar cumplimiento" al pacto de Estado contra la violencia de género, y al respecto ha señalado que, en Andalucía, por parte de la Junta "se destinan todos los años cuatro millones de euros para la lucha contra la violencia de género desde que Susana Díaz es presidenta", y, en los pasados años 2016 y 2017, "el PSOE ha dejado sin ejecutar 6,4 millones de euros de lo destinado a violencia de género, lo que supone el 72 por ciento de las partidas que esos años de destinaban a este asunto".

También se ha referido a las deducciones de 1.000 euros para las familias con niños de cero a tres años que tienen que trabajar como ejemplo de la "apuesta por la conciliación". De ellas, 230.000 se van a beneficiar de la deducción por gastos de guarderías, según ha afirmado Crespo.

Para Carmen Crespo, los PGE suponen la "cara" para Andalucía frente a la "cruz" que traen los Presupuestos de la Junta, ya que, según ha manifestado, mientras el Gobierno de la Nación propone 1.000 euros de deducción en esta materia, en Andalucía, "el PSOE junto con Ciudadanos (Cs) dejaron sin bonificación a 11.400 familias, y han reducido ésta al 40 por ciento de las familias que la tenían".

ENTREGAS A CUENTA

Por otro lado, la portavoz 'popular' ha remarcado que, con estos Presupuestos, Andalucía "recibirá 19.100 millones" en concepto de las entregas a cuenta, lo que supone "un incremento de 800 millones de euros con respecto al año anterior", y ha advertido de que, "para que esta cantidad se pueda recibir, se deben aprobar los PGE, porque, si no, no se pueden actualizar las entregas a cuenta". "Es necesario aprobarlo para que el presupuesto de la Junta no tengan el recorte de estos 800 millones", ha aseverado.

Crespo ha puesto de relieve que "el 21 por ciento de la subida total" que se da en la inversión regionalizada de todas las comunidades autónomas "es para Andalucía", por lo que "Susana Díaz no tiene más que dar el sí a unos presupuestos que benefician a nuestra comunidad", según ha resumido la dirigente del PP-A, que ha afeado además a la presidenta de la Junta que "ha dejado sin ejecutar en Andalucía 8.372 millones en inversiones desde que está al frente de la Junta de Andalucía".

Finalmente, la portavoz parlamentaria de los 'populares' andaluces ha defendido la "transparencia" de los PGE porque permiten ver de forma detallada las inversiones "regionalizadas y provincializadas", mientras que, en Andalucía, "PSOE-A y Cs permiten que no se provincialicen" los Presupuestos de la Junta.

Carmen Crespo ha dicho que si Susana Díaz "dice que no a estos Presupuestos, se está negando a beneficiar a Andalucía", y ha pedido al PSOE que tenga "la misma lealtad institucional" que han tenido el Gobierno de España con Andalucía o el PP-A con el acuerdo alcanzado en el Parlamento andaluz en relación al modelo de financiación autonómica, advirtiendo, por último, de que "si queremos estabilidad, tiene que haber Presupuestos" Generales del Estado.