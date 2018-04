Felipe López ve un mensaje de "frustración" para Andalucía con "ausencias clamorosas" en inversiones de Fomento

4/04/2018 - 14:15

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son "una vez más" un mensaje de "frustración" para Andalucía al contemplar "ausencias clamorosas" en el apartado de inversiones de Fomento.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, el consejero ha apuntado que el nivel de inversiones que el Estado destina a Andalucía debe ser en razón al peso de la población andaluza tiene, un 18 por ciento, y "no el once por ciento cuando se refiere a Fomento y el 14 por ciento cuando se refiere al conjunto de inversiones en Andalucía". "No responde al cumplimiento de una obligación legal", ha subrayado.

En cuanto a la red transeuropea de transporte, ha destacado su incidencia en la competitividad de las empresas y la creación de empleo que supone y ha instado al Gobierno central a aprovechar el mecanismo de la Unión Europea para desarrollar estos corredores ferroviarios. En detalle, ha criticado la previsión de 31 millones para Algeciras-Bobadilla. "Algeciras se encuentra en el punto tangente en el flujo mundial de transporte y, aprovechar su circunstancia, supone adecuar todo el eje", ha explicado.

Respecto a la comunicación por carretera, ha advertido de que el eje fundamental de salida de Andalucía hacia el Atlántico, el Granada-Córdoba-Badajoz, es "una referencia literaria en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi), pero no tiene correlato año tras año en los Presupuestos del Estado". En cuanto a la salida al Mediterráneo, la Bailén-Linares-Albacete, ocurre "lo mismo". "Aparece una cantidad nominal que parece sustanciosa, pero luego no se ejecuta", ha advertido.

En concreto, ha detallado que en los últimos años la vía Linares-Albacete ha contado con 80 millones de euros presupuestados, pero "sólo se ha ejecutado el 15 por ciento". "Lamentablemente lo que representa la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en relación con los intereses de Andalucía es una ocasión para la frustración", ha criticado.

En cuanto a las partidas para vivienda, el consejero andaluz ha señalado que la media europea de inversión en este ámbito se encuentra en 1,4 por ciento de la riqueza nacional, mientas que en España se sitúa en el 0,03 por ciento.

Respecto al metro de Sevilla, el consejero se ha mostrado confiado en avanzar en el compromiso asumido. "Estamos analizando el proyecto y si en este ejercicio despejamos todo y hay cantidades para 2019, me doy por satisfecho", ha subrayado. En contra ha subrayado que las inversiones para la SE-40 siguen "durmiendo el sueño de los justos", lo que limita la capacidad de introducir una movilidad razonable en el entorno metropolitano y la capacidad de crear empleo.