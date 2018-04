El PP vota en contra de pedir la nulidad de sentencias franquistas y acusa a la oposición de "echar sal a las heridas"

4/04/2018 - 14:21

El BNG denuncia que el Partido Popular de Galicia es el "más reaccionario" y el "más ambiguo respecto al franquismo del Estado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El PPdeG ha votado este miércoles en contra de una iniciativa del BNG --apoyada por toda la oposición-- que instaba a la Xunta a dirigirse al Estado para pedir la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas, en un debate en la comisión Institucional del Parlamento gallego en el cual el diputado popular Jacobo Moreira ha acusado al resto de grupos de "echar sal a las heridas".

El diputado del BNG Luís Bará ha explicado que propuesta busca que las personas que fueron condenadas por "tribunales golpistas" queden "limpias de esa ignominia de estas sentencias que siguen teniendo plena validez". "Con este pasado sin resolver no se puede construir una democracia digna", ha advertido el nacionalista.

Ante la negativa del PPdeG a apoyar esta propuesta, Bará ha lamentado que Galicia cuenta con el Partido Popular "más reaccionario, más retrógrado y más ambiguo respecto al franquismo de todo el Estado". Y es que ha recordado, por ejemplo, que el PP en Cataluña apoyó una ley por la nulidad de esos fallos judiciales.

En esta línea, lamenta que se mantenga esta "injusticia", mientras, en cambio, se conservan los títulos nobiliarios del franquismo, lo que "es una vergüenza y una indignidad".

Por su parte, Juan Merlo (En Marea) ha mostrado el respaldo de su grupo a esta iniciativa, ya que considera que "no hay superación de una dictadura" si "no hay reparación de las víctimas", y lamenta que "el franquismo sociológico no está superado".

Al respecto, Merlo ha recordado el "gran castigo" de franquismo a personas con valores republicanos y galleguistas, mientras critica la "doble moral" del PP en estos temas.

En este sentido, Juan Díaz Villoslada (PSdeG) cree que "nunca es tarde para la reparación y la justicia". Asimismo, ha criticado que en los dos últimos gobiernos populares en España "quedaron cortados de raíz" todas los avances en memoria histórica, al suprimir financiación y medios.

JUSTIFICACIÓN DEL PP

El diputado popular Jacobo Moreira ha sido el encargado de justificar la negativa de su grupo. Así, ha explicado que el PPdeG no apoya esta propuesta "por un tema formal", ya que "adolece de cierta incorrección terminológica", pues el "gobierno no puede declarar nulas sentencias"; al tiempo que se ha quejado de que "parece que tratan de revisar una ley (de memoria histórica) que fue aprobada" en 2007, pero "este debate ya existía cuando se tramitó esta ley" y remarca que se decidió no incluir la nulidad de sentencias.

"La pregunta es si la palabra nulidad va a traer más dignidad a las víctimas", ha reflexionado Moreira. También ha defendido que el Gobierno "sí que está actuando para cumplir con esta ley (de memoria histórica)", "resolviendo consultas", "emitiendo declaraciones de reparación" y "actualizando el llamado mapa de fosas".

Asimismo, ha criticado lo que ve un "debate artificial", al tiempo que ha afirmado que los populares "condenan todas las acciones que se hicieron", mientras aboga por "cerrar heridas todavía abiertas", aunque "ahora parece que alguien o algún partido político pretenden no cerrar heridas", sino "echar sal a las heridas".

Finalmente, Jacobo Moreira ha dicho que duda "mucho" sobre "la validez" de la ley del Parlamento catalán respecto a considerar nulas sentencias.

"Ustedes son los que están permitiendo que estas heridas sigan abiertas cuando no resuelven estas cuestiones", ha espetado Luís Bará en su turno de réplica a Jacobo Moreira.