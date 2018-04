AMP.- La Xunta se compromete a retirar antes del 31 de mayo 290 hectáreas de plantaciones ilegales

4/04/2018 - 14:23

El plan contra incendios de 2018 se retrasa una semana e irá el jueves 12 al Consello

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

La campaña contra los incendios forestales de 2018 se pone en marcha con el compromiso de la Xunta de que antes del 31 de mayo habrá limpiado 500 kilómetros de vías de la comunidad y habrá retirado 290 hectáreas de plantaciones ilegales.

Mientras, el informe relativo al plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) para la campaña de alto riesgo de este año será analizado el jueves 12 de abril por el Consello de la Xunta, con el objetivo de que en mayo esté "todo organizado".

Así lo ha adelantado la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, quien ha protagonizado este miércoles la última de 62 comparecencias en la comisión parlamentaria creada a raíz de la ola de incendios del pasado octubre.

Aunque inicialmente el Pladiga iba a ser estudiado en la reunión semanal del Gobierno de este jueves 5, debido a un "problema técnico" el examen del plan se pospone hasta la semana que viene, según han explicado fuentes de la Consellería de Medio Rural.

A partir de ahí, deberá ser "consensuado" en el Consello Forestal de Galicia y se le dará "cumplida información" a los grupos parlamentarios, según ha apuntado la titular del departamento autonómico. "En abril será puesto en marcha para que ya en mayo tengamos todo organizado", ha añadido.

"COLABORACIÓN" CON AYUNTAMIENTOS

Con el objetivo de "cumplir con las distancias obligadas" para la limpieza de las franjas de seguridad, la conselleira ha informado de las previsiones de trabajo que hará "de oficio" Medio Rural a través de los distritos forestales.

En respuesta a las quejas de alcaldes, trasladadas en varias sesiones de esta comisión sobre los incendios, la dirigente autonómica ha comprometido "toda la colaboración" para que los ayuntamientos puedan cumplir con su parte en este cometido.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo ofrece convenios para facilitar estas tareas, pero ha lamentado que haya algunos municipios que no los suscriban. "Allá ellos", ha dicho, antes de reivindicar el personal de los distritos forestales, "a disposición de los ayuntamientos".

Tras una ola de incendios que arrasó casi 50.000 hectáreas de superficie en Galicia y supuso la muerte de cuatro personas, Vázquez ha asegurado que las conclusiones que emita este órgano "van a ser acatadas por parte del Gobierno".

De hecho, ha instado a los grupos parlamentarios a que estén "lo antes posible" porque, de ese modo, "seguramente, aún se puedan hacer cambios de cara al verano", cuando "combustible va a haberlo sí o sí".

"OJALÁ ENDURECER LAS PENAS"

Por su parte, en la línea con el discurso del Ejecutivo autonómico, ha incidido en la elevada intencionalidad de los fuegos y se ha mostrado partidaria de "que actúe la justicia". "Ojalá se puedan endurecer las penas. Yo sería la primera en pedirlo", ha subrayado.

En relación con el Plan Forestal de Galicia, cuyo borrador de revisión (el actual es de 1992) presentó este martes el director xeral de Ordenación Forestal en este mismo foro, Vázquez ha prometido a los partidos "complicidad" para que el texto "se enriquezca" con sus aportaciones, así como con las de los colectivos que presentaron alegaciones.

Estos colectivos fueron, según ha enumerado, la Federación Ecoloxista Galega, la Organización Galega de Comunidades de Montes, el Sindicato Labrego Galego, Fearmaga, Frouma, los empresarios de primera transformación de madera de Lugo y la Comisión Forestal Galega.

Al respecto, ha instado a "todos aquellos que aún no derivaron su texto o sus estudios que lo hagan" para poder hacer "ese remix", ver "en qué falla" el actual borrador y "alimentarlo aún más".

También es preciso un estudio ambiental estratégico de la consellería del ramo y después será el turno de la aprobación inicial por parte de Medio Rural, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) con un periodo de 45 días, según ha informado.

Como el director xeral, Ángeles Vázquez ha aseverado que "no tiene sentido demonizar ninguna especie", en referencia al eucalipto, y ha sentenciado que "el monte no arde solo", con reproches para quien "utiliza el fuego en verano". "Nunca podemos hablar en pleno verano de negligencia (..) porque no está permitida ningún tipo de quema en verano", ha resuelto.

CONSENSUAR EL PLAN FORESTAL

Por parte de la oposición, los grupos han mostrado su malestar por la negativa a participar en esta comisión de miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el delegado del Gobierno en Galicia.

Además, han exigido que el plan forestal se consensúe, toda vez que agentes como los que componen la cadena de valor de la madera se oponen al borrador tal y como está configurado.

"Estamos a tiempo de cambiar", ha señalado la diputada de En Marea Paula Quinteiro, quien, en su turno, ha considerado que una medida "valiente" que debería tomar la Administración es "terminar con la privatización" del servicio de extinción y apostar por uno "único y 100% público".

"SON MIS HIJOS EN EL TERRITORIO"

En esta materia, la conselleira ha respondido que "hubo avances" y que "ojalá" pueda haber "muchos más", en alusión a la categoría de bomberos forestales y a los equipos de protección individual.

Los efectivos que apagan los fuegos son como sus "hijos en el territorio", según llegó a decir. "Forman parte de mí y de lo que es la sociedad", ha resaltado, para a continuación anunciar que "va a haber cambios muy importantes" para que este operativo "siga siendo un referente".

Quinteiro ha valorado que las medidas adoptadas tras la oleada de incendios de octubre --que Vázquez recordó en su primera intervención-- son, a juicio de En Marea, "insuficientes", puesto que "la mayoría estaban ya recogidas en la legislación vigente". "Se debería hacer todo lo posible para que se cumpliesen", ha destacado.

Por otra parte, ha advertido de que "las ayudas no están llegando a todos los afectados" y ha planteado "quizás" la habilitación de otra nueva línea.

"FALTA AUTOCRÍTICA"

Por su parte, el socialista José Antonio Quiroga ha achacado "falta de la más elemental autocrítica" a la conselleira tras los incendios de octubre.

"De acuerdo" con que "no se pueden demonizar especies", ha llamado a ponerle "coto" a algunas de ellas, algo que la titular de Medio Rural ha defendido que hace la revisión del plan forestal.

En cuanto a las franjas de seguridad, Quiroga ha opinado que "es muy bonito decir que tienen que estar limpias", pero ha criticado que "se está descargando en los propietarios y en la administración local algo que es clave en la prevención de los incendios".

"EL ABANDONO ESTÁ AHÍ"

Por el BNG, Xosé Luis Rivas, 'Mini', ha valorado que "por primera vez" por parte de la actual Xunta "van en serio", pero ha instado a comprender que "hay incendiarios" pero también "demasiado combustible".

"Este país adolece de aprovechamiento silvícola" y "el abandono es algo que está ahí", ha incidido el nacionalista, antes de alertar de la madera que no se ha retirado en zona con presencia del nematodo.

Sobre las sociedades de fomento forestal, ha comentado que sus representantes observan "cantidad de impedimentos" y, acerca de este punto, más adelante, la titular de Medio Rural ha recordado que está "en tramitación" para sacar adelante un nuevo reglamento y que no solo se permita la fórmula mercantil.

Por último, el diputado del PPdeG José González ha reflexionado sobre que "claro que hay biomasa y que hay otras causas". "Pero hay muchísima incidencia de los incendiarios en Galicia, muchísimo más que en otros puntos de España y del mundo".

Aplaudiendo el trabajo de esta comisión, el popular ha solicitado agilidad en el envío de información por parte de organizaciones que intervinieron, con la "voluntad" de su grupo de que se redacten las conclusiones.