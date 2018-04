Puente acusa al PP de "torpedear" el Campus de la Justicia porque sería "una victoria política" de la izquierda

4/04/2018 - 14:34

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que la ausencia de una partida para el proyecto del Campus de la Justicia en el entorno de San Pablo y El Salvador en el proyecto de los Presupuestos del Estado de 2018 se debe a que el Partido Popular pretende "torpedearlo" pues "no puede permitir" esa "victoria política" del Gobierno municipal de izquierdas.

VALLADOLID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado Puente este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha aseverado que es "muy claro" que hay un boicot por parte del Partido Popular a este proyecto de unificación de las sedes judiciales que hasta el cambio político en el Ayuntamiento de Valladolid se iba a ubicar en una parcela del Plan Parcial Villa del Prado junto al barrio de Girón y que PSOE y Toma la Palabra replantearon para mantener este equipamiento en el centro de la ciudad, en el actual edificio del Colegio El Salvador.

El regidor vallisoletano ha asegurado que mantuvo una conversación "hace pocas fechas" con el presidente de la Audiencia provincial, Feliciano Trebolle, que le dio la "enhorabuena" porque "sabe" que está "a punto de cerrar" el acuerdo con los propietarios y el Sareb para la adquisición del inmueble del antiguo colegio. "Pero el problema es que sería una victoria política de un Gobierno de izquierdas que no puede consentir el PP", ha apostillado.

"En el momento en que pongan una partida para el Campus de la Justicia en San Pablo habrían dado el brazo a torcer y eso no lo quieren hacer", ha añadido, antes de considerar ante las preguntas de uno de los periodistas, que está "muy claro" que se trata de un boicot por parte del PP.

Así, ha reprochado que los 'populares' están "dispuestos a perjudicar a la ciudad con tal de no beneficiar al Gobierno municipal", algo que considera una "equivocación política" por la que ha augurado que "pagarán el pato como lo harán con tantas cosas equivocadas que están haciendo en este país".

Puente ha advertido al PP de que los vecinos y empresarios del centro de la ciudad "lo tienen claro" y ha reclamado al Grupo Municipal que ya que "tanto acuden a la ciudadanía con medidas como la prisión permanente revisable", deberían saber "perfectamente" que la ciudadanía "no quiere perder más equipamientos públicos en el centro", pues la salida de Hacienda, Seguridad Social y la Agencia Desarrollo supuso "un tsunami para el comercio y la actividad del centro".

Asimismo, ha insistido en que esos vecinos y empresarios del centro "hasta ahora han sido mayoritariamente votantes del PP", pero ha aventurado que eso "no va a tardar en cambiar".

El alcalde ha afirmado que "la ciudad quiere que el Campus de la Justicia siga en el entorno donde está la Justicia" y ha recalcado que el equipo de Gobierno lo conseguirá "mal que les pese" a los miembros del Partido Popular y que eso ocurrirá "probablemente con otro Gobierno de España, porque este está claro que no tiene voluntad de afrontarlo".

Por eso, ha apuntado, el PP busca "excusas" para no afrontar esta infraestructura, pues ha defendido que en el Presupuesto de 2018 podría haberse dotado de una cantidad para el proyecto. De hecho, el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha señalado que sí que existe una partida de 50.000 euros.

De hecho, ha especulado con la hipótesis de que si en el Ayuntamiento de Valladolid gobernara el PP al que "se le hubiera metido en la cabeza ese proyecto", el Ejecutivo de Mariano Rajoy pondría cantidades para ello, "como hizo en 2015 sin la permuta firmada, sin una sola piedra puesta".

Así, ha incidido en sus dudas sobre "cómo se pudo presupuestar un proyecto" como el Campus de la Justicia en 2015 "sobre un suelo que no era del Ministerio", pues ha recalcado que cuando él llegó a la Alcaldía la escritura de permuta entre la parcela de Villa del Prado y el edificio actual de los Juzgados "estaba sin firmar".

Puente ha explicado las "diferencias" que en su opinión existen entre su proyecto y el de Villa del Prado que, ha recordado, "es el que quería el PP". Sin embargo, esta operación era, a juicio de Puente, "claramente especulativa, porque se trataba de ubicar un equipamiento publico "en una zona para desarrollarla urbanística y seguir vendiendo casas", mientras que la idea del actual equipo de Gobierno se apoya sobre la rehabilitación de la trama urbana ya existente.

Por otro lado, ha calificado de "sorprendente" que, por un lado, el PP de Valladolid pida al equipo de Gobierno que "no se rinda con el soterramiento, que es imposible y necesita 1.200 millones de euros" y que, interpreta, le pidan que se "rinda" con el Campus de la Justicia, un proyecto que sí que considera posible ya que "no solo no requiere 1.200 millones, sino es una decisión puramente urbanística".

PRESUPUESTOS "ESCASOS"

El regidor socialista ha señalado, en términos generales, que los presupuestos de 2018 para Valladolid y su provincia le parecen "escasos por no decir inexistentes", pues "hay cosas que siguen sin avanzar" como el Campus de la Justicia, mientras que las cantidades destinadas a los proyectos de autovías A-11 y A-60 no sirven para construir "un solo metro".

"El PP aquí habla del soterramiento cuando no ponen ni dinero para terminar las autovías que llevan tanto tiempo proyectadas y son tan necesarias", ha reprochado.

Entre los aspectos positivos del proyecto presupuestario, Puente ha incluido la partida de 18 millones de euros para la variante este de mercancías, aunque ha recordado que Fomento aseguró que la obra ya estaba lista para su reanudación en enero de este año y que "en teoría no necesita los presupuestos de 2018" porque ya cuenta con una partida en los de 2017.