No Callarem llenará la Model de actividades en una semana "para combatir la censura"

4/04/2018 - 14:38

El colectivo No Callarem llenará la antigua prisión Model de Barcelona de actividades culturales dirigidas a la ciudadanía en la Semana de la Libertad de Expresión, del 9 al 15 de abril, que busca "reivindicar la libertad y combatir la censura" con propuestas artísticas, debates y conciertos dentro y fuera del antiguo centro penitenciario.

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

"La forma de combatir la censura es no autocensurarnos, y seguir escribiendo y rapeando para hacer frente a un régimen enemigo de la democracia", ha reivindicado el rapero Pablo Hasél, condenado a tres años de cárcel por sus canciones contrarias a la monarquía, que sumados a otros dos de antecedentes alcanzan los cinco años de condena.

En una rueda de prensa este miércoles en la antigua prisión barcelonesa, el colectivo No Callarem ha remarcado que "rapear y escribir no es delito, y la ficción tampoco. No callaremos porque mañana puedes ser tu", y han explicado que han escogido el centro penitenciario como escenario de la semana de actividades por el símbolo que representa para la capital catalana.

PROGRAMACIÓN

La Semana de la Libertad de Expresión arrancará el próximo lunes 9 de abril con la publicación de un tema musical en el que han participado una quincena de artistas y contiene versos del colectivo musical La Insurgencia, y de los raperos Valtònyc y Hasél.

La programación seguirá el miércoles 11 de abril con actividades de arte, danza, música y fotografía en el interior de la Model, y en las que participaran artistas y personalidades como Maria Arnal, Estel Boada y Laura Benítez, entre otras.

El jueves 12, el antiguo centro penitenciario acogerá una actuación musical de Clara Peya y un espectáculo de títeres, además del debate 'Veus afectades' con la participación de Valtònyc, Cassandra, Laia Serra y Josep Ramoneda, entre otros.

Las actividades musicales también seguirán el viernes 13 con el 'Concert empresonats', en el que actuarán artistas como Gemma Humet y Cesk Freixas, y con un debate sobre censura y música.

El debate 'Gutenberg emmordassat' tratará el sábado 14 la censura y la represión en la literatura con la proyección de 'Libertad de impresión' y un cine fórum, en el que participarán el abogado de Carles Puigdemont ante la ONU, Ben Emmerson; el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri; y la pareja de Jordi Cuixart, Txell Bonet, entre otros.

La semana de actividades acabará el domingo 15 con una feria popular en las calles adyacentes del antiguo centro penitenciario con conciertos, humor, poesía y una comida popular, aunque 16 equipamientos de gestión comunitaria barceloneses también programaran distintas actividades culturales en paralelo "para continuar la lucha" en los próximos meses.

Además, en todas las actividades organizadas por el colectivo No Callarem habrá una hucha en la que todos los participantes podrán colaborar económicamente con la iniciativa, y un número de cuenta en su página web.

No Callarem es un colectivo que se presentó en sociedad este marzo para reivindicar la libertad de expresión en el Estado español, y en el que se han adherido más de cincuenta entidades como el Sindicat de Músics Activistes de Catalunya-SMAC!, la Ateneu Popular de 9 Barris, el Grup de Periodistes Ramon Barnils, Iaioflautas, Metromuster y Clownia festival, entre otras entidades.