Velasco vuelve al Olympia como "maravillosa señora fantasma" en una "función sobrenatural" escrita por su hijo

4/04/2018 - 14:39

Representa en València 'El Funeral' con Antonio Resines, Clara Alvarado, Emmanuel Medina y Cristina Abad hasta el 15 de abril

VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Concha Velasco vuelve este miércoles a las tablas del Teatro Olympia de València como "maravillosa señora fantasma" y protagonista de 'El Funeral', una comedia que ha definido como "una función sobrenatural" escrita y dirigida por su hijo Manuel M. Velasco. La actriz representa esta obra, estrenada recientemente en Valladolid, junto a Antonio Resines, Clara Alvarado, Emmanuel Medina y Cristina Abad.

'El Funeral', que llega a los escenarios de la mano de Pentación Espectáculos y que tiene como productor a Jesús Cimarro, se podrá ver en la capital valenciana hasta el próximo 15 de abril, fecha en la que proseguirá la gira que tiene programada por el resto de España hasta 2020, como ha explicado Concha Velasco. La intérprete ha destacado que para entonces, cuando se cierre "el ciclo de esta función", ella cumplirá 80 años.

Concha Velasco interpreta en esta obra, la primera colaboración con su hijo sobre las tablas, a Lucrecia Conti, la actriz más importante del cine, el teatro y la televisión de España recién fallecida. La representación transcurre durante el gran velatorio que el Ministerio de Cultura organiza en honor de Conti en un teatro con el fin de que el público pueda despedirse de ella.

A este acto asisten sus nietas, Ainhoa y Mayte, interpretadas por Clara Alvarado y Cristina Abad; su representante, Alberto Luján, al que encarna Antonio Resines, y Miguel, un pariente lejano cuyo parentesco real es desconocido que interpreta Emmanuel Medina. La despedida que se preparaba para la gran actriz se convierte en una comedia al aparecerse a los presentes en forma de fantasma y con la idea de dejar resueltos algunos asuntos profesionales y personales antes de pasar a mejor vida.

La vestuario de 'El Funeral' ha sido creado por el diseñador vasco Ion Fiz y su escenografía por Asier Sancho. La obra cuenta con iluminación de José Manuel Guerra y música de Juan Cánovas y Juan Robles.

Velasco ha explicado que su regreso al Olympia con este trabajo "no ha sido casualidad" sino algo previsto desde que el pasado año interpretó en este escenario 'Reina Juana' y quedó con sus responsables en "volver para hacer 'El Funeral'". La actriz ha expresado su satisfacción por volver a este recinto, "un teatro importante y serio" y a València, "una ciudad muy importante", para enfrentarse así a "una crítica severa y entendida".

"Aquí he tenido éxitos enormes. Este teatro me huele a cariño y también a responsabilidad", ha manifestado. Concha Velasco ha comentado del reciente estreno en Valladolid, su tierra natal, que tras una "primera función muy tensa" los actores tuvieron "en la última función" la "seguridad de que habíamos acertado" y de que "nos habíamos ganado" al público.

Preguntada por lo que esperan del espectador valenciano, Velasco ha afirmado que espera que participe "mucho" del montaje. No ha querido adelantar detalles del transcurso de la historia que relata 'El Funeral' y ha asegurado que se trata de una función que se tiene que ver. Clara Alvarado ha señalado que el público debe llegar al teatro "convencido de que igual, desde el principio, pasa algo".

"NECESITABA HACER DE FANTASMA"

Concha Velasco ha valorado, por otro lado, la oportunidad de representar en este trabajo un personaje y un argumento "muy divertido". "No hago esto por desprecio a lo anterior", ha dicho, a la vez que ha reído diciendo que en este momento de su vida "necesitaba hacer de fantasma". "Hago de fantasma y me encanta", ha agregado, además de indicar que se convierte en "una maravillosa señora fantasma".

En este sentido, ha bromeado afirmando que cuando muera quiere ser "fantasma" y ha recordado a su madre, de la que ha dicho que tras su fallecimiento "se ha aparecido durante mucho tiempo" a ella y a su familia. Velasco ha explicado que Lucrecia Conti es "un personaje de ficción" que no tiene "nada" que ver con ella "ni con ninguna actriz que haya muerto".

No obstante, Antonio Resines ha considerado que aunque 'El Funeral' "no tiene que ver con Concha" puede verse como "un homenaje a todo el mundo que se ha dedicado al teatro". Respecto a su personaje, el actor ha apuntado que aunque no pretende ser "una crítica a la profesión de representante" si que "se mete un poco" con este sector pero "sin hacer sangre de la profesión". "Es reírnos un poco de la situación", ha añadido.

La actriz ha valorado, asimismo, la presencia junto a ella de Resines, al que ha definido como "maravilloso" en esta obra y ha agradecido que cuando le propusieron el papel respondiera "sí a la primera".

"DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO"

Respecto a los otros actores, ha manifestado que aún siendo más jóvenes le han ayudado en este trabajo. Ha precisado que Emmanuel Medina ha sido para ella "un descubrimiento maravilloso" y ha valorado la trayectoria de Clara Alvarado y Cristina Abad. "Son muy buenos actores, no están aquí por casualidad", ha declarado Velasco. Alvarado y Abad han dicho que estar al lado de esta última y de Resines supone "gran responsabilidad" y un "aprendizaje diario tanto en los ensayos como en las funciones".

Por otro lado, de la experiencia de trabajar junto a su hijo, en este caso como autor y director, Concha Velasco ha expuesto que trabaja "en todo" lo que hace su hijo, al que ha deseado que pronto pueda hacer una película. Ha asegurado que Manuel M. Velasco es "exigente" y "machacón" como profesional y ha bromeado diciendo que la diferencia con otros directores es que él le llama "mamá".