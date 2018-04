Pre-Fant llega a partir del 23 de abril a la sala BBK, Museo Guggenheim Bilbao y Bilborock

Volverá a programar esta edición la experiencia Sitges Tour a Contracorriente

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao, FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao y que se celebrará entre el 4 y el 11 de mayo, ofrecerá también esta edición diferentes actividades previas con entrada gratuita, entre el 23 y el 27 de abril, en la Sala BBK, el Museo Guggenheim Bilbao y Bilborock bajo el epígrafe Pre-Fant.

En un comunicado, la organización ha destacado que Pre-Fant volverá a programar esta edición la experiencia Sitges Tour a Contracorriente, con una selección de películas presentes en la última edición del festival catalán y un ciclo dedicado a grandes clásicos del cine fantástico francés.

Los días 23, 24 y 25 se ha preparado una sesión doble de cine, a las 18.00 y 20.00 horas, en la Sala BBK de Gran Vía. A las 18.00 horas se podrán ver en versión original subtitulada en castellano tres títulos clásicos del cine fantástico francés: "La mano del diablo" (1943) de Maurice Rourneur, "El fantasma de la libertad" (1975) de Luis Buñuel y "Los ojos sin rostro" (1960) de Georges Franju.

En la segunda sesión, el público podrá disfrutar de dos títulos de producción reciente -2017- que pasaron por la última edición del Festival de Sitges: la película estadounidense "Mom and Dand" de Brian Taylor y la australiana "The Osiris Child" de Shane Abbess. El jueves 26 se proyectará en esta sesión la "sangrienta" película de animación china "Have a Nice Day" de Bi Liu Jian.

La programación se completará con un encuentro, el día 25 en el auditorio del Museo Guggenheim Bilbao, entre el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, y el crítico cinematográfico bilbaíno Juan Zapater, director de BilbaoArte, que conversarán cara al público sobre el libro de Sala "Just imagine. 50 títulos esenciales del cine de ciencia ficción".

FALSOS TRAILERS

Pre-Fant continuará el viernes día 27 con una sesión doble en Bilborock. A partir de las 20.00 horas se proyectarán los falsos tráilers finalistas y el ganador según el criterio del jurado, así como el más votado por el público del concurso Darkfest. Quienes asistan a esta sesión tendrán además la ocasión de votar a su favorito, que recibirá el Premio del Público de FANT, dotado con 200 euros.

Un jurado experto, del que forman parte los cineastas vascos Koldo Serra y Roberto San Sebastián, seleccionará el mejor falso tráiler, que será premiado con 700 euros. Además, durante todo el periodo del concurso, se podrán ver los tráilers a través de la plataforma, compartirlos en redes sociales y votar al favorito. El preferido por el público será también premiado con 350 euros.

Además de la proyección de los falsos tráilers, la programación para la noche del 27 de abril incluye un concierto con 80'Beat, que homenajeará en una fiesta-espectáculo a lo mejor de la New Wave más electrónica de los 80. Se trata de una banda en la que confluyen músicos provenientes de grupos como Mamba Beat y Doctor Deseo caracterizados con la indumentaria de los visitantes de la serie "V". Las sesiones de Bilborock serán con entrada libre, siendo necesario recoger invitación -para el control de aforo- en taquilla el mismo día del evento.

Por otro lado, otras localidades vizcaínas se suman también este año al FANT, programando proyecciones los días previos. El día 17, a las 21.00 horas, el Aula de Cultura de Getxo proyectará en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas "El ataúd de cristal", opera prima del realizador bilbaíno Haritz Zubillaga, mientras que el Teatro Barakaldo acogerá el día 24, a partir de las 19.00 horas, una sesión con los cortometrajes ganadores en la última edición de FANT.

Además, FNAC ha preparado para el día 24 un taller de guión de cortometrajes impartido por IMVAL -Estudios Audiovisuales, y el día 28, a partir de las 18.00 horas, un taller infantil de maquillaje y caracterización de personajes fantásticos. Todas las actividades en Bilbao serán con entrada libre hasta completar aforo.