Pleno aprueba pedir al Estado que le transfiera la SE-20 al Ayuntamiento para acelerar el proyecto

4/04/2018 - 14:46

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la propuesta socialista, con el apoyo de PP y Cs y el rechazo o abstención de Participa e IU en la mayoría de los puntos, para instar al Ministerio de Fomento a que impulse y finalice "de una vez" el desarrollo técnico que permita la licitación de las obras de la primera actuación prevista en el convenio de mayo de 2015 para la remodelación del enlace entre la A-4 y la SE-20, valorada en unos diez millones de euros, con el objetivo de avanzar en los desarrollos urbanísticos y económicos de Buenaire, San Nicolás Oeste o Higuerón Norte.

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

También, se propone a Fomento la suscripción de una adenda al citado convenio para comprometer los plazos de ejecución de la obra; para que el Estado transfiera al Ayuntamiento el presupuesto del proyecto y la obra de acondicionamiento de la SE-20 para que sea redactado y licitada por el propio Consistorio y que el Ayuntamiento asuma, tras transferirse esa partida, la titularidad de la SE-20 incorporándola al viario urbano y asumiendo su conservación y explotación.

Además, la moción recoge que la Gerencia de Urbanismo y el área de Movilidad inicien los estudios técnicos para proponer una estructura viaria que permita articular los sectores de planeamiento y la generación de itinerarios de tráfico alternativos a la Ronda Urbana Norte, a la par que Hacienda prevea las cantidades para la conservación de esa SE-20.

En su intervención, el portavoz del equipo de gobierno socialista y delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, señala que el avance en estos años ha sido "prácticamente nulo" y que su cesión al Ayuntamiento "aligeraría" su desarrollo, todo ello "sin cuestionar el convenio firmado". Indica que, por tercer año, el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE) tiene una partida específica para ejecutar el convenio, "pero la experiencia demuestra que en estos años atrás no se ha usado".

Considera que la "paralización tiene bloqueados desarrollos urbanísticos estratégicos para la ciudad y una demanda ciudadana como es dar una alternativa de tráfico a la Ronda Urbana Norte". Por ello, pide que se cumpla lo firmado en 2015 e, incluso, añade que se trata "de ponerlo más fácil favoreciendo una adenda para adelantar una de las fases y agilizar toda la tramitación".

El edil del PP Jaime Ruiz, tras apuntar a "incorrecciones" de la moción, defiende las partidas presupuestarias estatales y "la voluntad" del Gobierno de acometer esa actuación. Sobre los plazos, menciona que diversas direcciones de áreas de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento "no habían contestado en septiembre de 2017" para poder avanzar en la licitación.

El concejal de Cs Francisco Moyano lamenta que el convenio firmado entre el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y la ministra de Fomento, Ana Pastor, "una medida electoralista y de postureo, ni se ha cumplido ni se le espera". "El icumplimiento de Madrid con Sevilla sigue patente", recalca, añadiendo la necesidad de revisar el PGOU, preguntándose también si el propio ayuntamiento ha acometido ya la parte del convenio que le corresponde.

La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato señala que esta moción ya se ha traído en otras ocasiones y dice que ahora "se ponen en el centro los intereses de promotores y constructores en vez de los problemas de movilidad y contaminación acústica". Asimismo, insiste en que no se resuelve el problema de movilidad y se ha preguntado, si se convierte la SE-20 en una vía urbana, por dónde circulará el tráfico pesado.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, señala que la transferencia de la vía para su conservación implica un "sobrecoste" para las arcas municipales que no se especifica si está o no calculado. Además, no comparte que esta sea la solución de movilidad para la conexión de la zona, planteando dudas sobre el convenio y pidiendo que "la mesa de la movilidad y la del seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tengan voz".