Cs, PSPV y Podem, abiertos a ampliar la comisión en para investigar la financiación de todos los partidos en 2007 y 2011

4/04/2018 - 15:17

Los grupos parlamentarios de Cs, Podemos y PSPV se han mostrado dispuestos a ampliar el objeto y cometido de la propuesta para crear una comisión para investigar la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc para que ésta también indague en las cuentas de todos los partidos políticas que tuvieron participación en las campañas electorales de 2007 y 2011.

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

Por su parte, el PP se ha reiterado su apoyo a crear una comisión para investigar la presunta finaciación irregular del PSPV y Bloc pero ha pedido esperar a que se levante el secreto de sumario de la investigación, mientras que Compromís dice ser "los primeros interesados" en resolver esta cuestión y muestra su apoyo a la iniciativa.

Así lo han indicado los síndics de estas formaciones en los pasillos de Les Corts, en donde han valorado la propuesta de Cs de crear esta comisión, tras las informaciones sobre una presunta financiación irregular de PSPV y el Bloc, partido mayoritario de Compromís, de sus campañas electorales en 2007.

La portavoz de la formación naranja, Mari Carmen Sánchez, ha destacado la voluntad de los grupos políticos y ha subrayado la "importancia de depurar responsabilidades políticas" para investigar "dónde llega la trama de Crespo Gomar"."Es un buen comienzo que no se pongan impedimentos a la transparencia. La corrupción es corrupción venga de donde venga", ha remarcado.

A su juicio, la comisión habría que ampliarla a todos los partidos políticos que estaban en las elecciones de 2007 porque es "vergonzoso" que PSPV y Bloc "se echaran las manos a la cabeza" con el PP mientras hacían "exactamente lo mismo". Por ello, no descarta la posibilidad de unir esta comisión con la que ya fue aprobada para investigar la financiación del PP porque ambas se enmarcan en las mismas elecciones.

Desde Podem, su secretario general, Antonio Estañ, ha reiterado el apoyo a esta propuesta, pero ha puntualizado que no entiende que "solo se circunscriba al PSPV y Bloc". "Nosotros ya teníamos aprobada una comisión relativa al PP en la misma etapa y entendemos que lo lógico sería buscar una fórmula de ampliar esa comisión para que se investigue a todo el mundo por los datos de esa etapa. Entendemos que esto será más completo", ha considerado.

Asimismo, Manolo Mata del PSPV ha señalado que como lo que se está conociendo "excede de la campaña electoral de 2007 y del PSPV y Bloc", la comisión debería ser sobre "Crespo Gomar con los partidos político que tuvieron campañas electorales hechas por ellos y las administraciones públicas que contrataron con ellos". A su juicio, si Cs no cambia la suya, lo "más razonable" sería intentar presentar otra en esta dirección.

CLAÚSULA PP-CS

Por su parte, el portavoz de Compromís, en la cámara autonómica valenciana, Fran Ferri, ha puesto en valor la "transparencia y el buen hacer" de su formación y se ha mostrado "de acuerdo" con la creación de esta comisión porque ellos son "los primeros interesados" en que se aclare esta situación como, a su juicio, demuestra la apertura de una investigación interna en el Bloc.

Sin embargo, ha admitido no entender una cláusula que ha incorporado Cs y que señala que "comisiones de investigación anteriores relativas al caso Taula o a la financiación de las campañas del PP no se llegaran a debatir al pasar por detrás de esta posible comisión". "No sabemos si esto es un pacto secreto PP-Cs para que las cuestiones que afectan a los 'populares' no se investiguen en este parlamento", ha considerado.

"PRUDENCIA"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha recordado que su formación se mostró a favor de la iniciativa, pero ha recordado que hay una investigación judicial en marcha sobre esta cuestión y secreto de sumario por lo que considera "aventurado" iniciar esta comisión cuando todavía no se conoce el alcance ni a quien afecta la investigación. "Sería prudente esperar a que se levante el secreto de sumario", ha considerado.