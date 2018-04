La Junta advierte al Gobierno de que "día que pasa, día que nos cuesta más dinero salir a los mercados"

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha pedido al Gobierno que autorice la salida a los mercados de Andalucía y le ha advertido al Ministerio de Hacienda y Función Pública de que "día que pase sin que nos autoricen esa salida, día que nos cuesta más dinero salir a los mercados".

Montero ha respondido al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, del que lamenta que "no revisa la correspondencia que llega al Ministerio", puesto que "se mandó la documentación para salir a los mercados el 19 de marzo".

"No sé si es desconocimiento o una excusa fácil para no explica por qué no han contestado, no lo sé", reconoce la consejera, quien apunta que hay "desgana, apatía y falta de consideración con Andalucía". "Si yo fuera secretaria de Estado y mi comunidad autónoma hubiera solicitado la salida a los mercados y estuviera en condiciones de salir a los mercados, sabría que ya se hubiera mandado la documentación", ha aseverado Montero.

Cree que "un secretario de Estado debería estar velando por los intereses de Andalucia, pero se permite el lujo de que la comunidad salga permanentemente castigada cada vez que hacen cuentas, echando permanentemente balones fuera y no reconoce aquello que es una realidad".

Asimismo, ha insistido en que "día que pasa sin autorización para la salida a los mercados, día en que se encarece y sube el precio de salida de la comunidad andaluza", toda vez que "existe un riesgo y amenaza de una próxima subida de tipos de interés, ya advertida por el Banco de España, que afectaría a esa subida, al estar sujeta al sistema de tipos vigente, por lo que si se demora, podemos perder la oportunidad".

Montero ha explicado que "según el Banco de España, existe en este momento una ventana de oportunidad para salir a los mercados, pero parece que no hay prisa por parte de Montoro, después de haber cumplido con todas las exigencias y estar en condiciones de poder marcar en camino y el rumbo para que el resto de comunidades puedan salir".

En ese sentido, a la Junta le consta que "tras el anuncio de Andalucía, otras comunidades se han interesado y nos han solicitado incluso nuestras prospecciones, y ya hay comunidades que están empezando a solicitarlo".

"No sabemos qué está pasando, no hay ninguna razón para negarnos la salida a los mercados, no sé si están esperando que no sea Andalucía la comunidad que salga a solicitarlo, pero está claro que día que pasa, día que cuesta más dinero a esa comunidad autónoma, y eso no nos lo podemos permitir", ha añadido la consejera, que espera que este asunto se aclare "cuanto antes" y que la salida a los mercados no figure en el orden del día de la reunión entre Susana Díaz y Mariano Rajoy.

SALIDA DE TODAS LAS CCAA

Asimismo, considera que la salida a los mercados de todas las comunidades autónomas "es exigible". "No nos podemos quedar anclados en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), eso sería una renuncia real a la autonomía financiera", ha aseverado la consejera, para la que el FLA "fue una medida de auxilio, obligada por el Gobierno de España porque se cerraron los mercados financieros para las administraciones y había que pagar las facturas".

Por ello, Montero que "tienen que salir todas la comunidades, una vez que sus cuentas estén saneadas, y cuantas más comunidades hagan prospecciones en ese sentido, mejor, así se allana el camino".

A su juicio, "el FLA no ha venido para quedarse y las comunidades autónomas debemos ser mayores de edad, pues no somos administraciones prestadoras de servicios exclusivamente, sino que somos administraciones políticas y económicas", ha dejado claro.