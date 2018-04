Diputación de Pontevedra admite "el fallo de protocolo" al imprimir los carteles con Millán Astray y pide que se retiren

Volvió a imprimir otros 200 sin su logotipo pero no se los entregaron a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha asumido "en primera persona" el "fallo de protocolo" de la institución provincial al imprimir 200 carteles en los que aparece Millán Astray a petición de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, que organizaron unas jornadas de convivencia para finales de este mes de abril, y ha pedido a los impulsores de esta actividad que retiren los carteles.

Carmela Silva ha salido este miércoles públicamente después de que se conociese que la Diputación había impreso estos carteles y que, al conocer el contenido, decidiese "retirar la colaboración", como el propio ente provincial difundió en un comunicado este martes.

La presidenta provincial afirmó que la Hermandad ocultó el fin que tenía la cartelería, por lo que se mostró molesta, si bien admitió el "fallo de protocolo" que significó que no se "filtrase" la impresión de los letreros. De hecho, exhibió este miércoles ambas solicitudes de la entidad de legionarios en las que únicamente se menciona que se hará un evento a nivel nacional con veteranos militares, sin incluir la referencia a Millán Astray.

Los 200 carteles con el logotipo de la Diputación y del Ministerio de Defensa y la programación fueron entregados a la Hermandad y, según fuentes del colectivo organizador, fueron colgados 15 de estos dos centenares. Además, se difundieron a través de las redes sociales, si bien en su página de facebook fue retirado el logotipo de la Diputación de Pontevedra, que según las comprobaciones hechas por Europa Press, ya no figuraba este martes.

Aunque la Diputación decidió retirar la colaboración, volvió a imprimir otros 200 carteles sin su logotipo, según han confirmado a Europa Press distintas fuentes consultadas. Pese a ello, y aunque este miércoles un representante de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios acudió a la sede provincial para recibir este nuevo paquete, por el momento no han sido entregados.

INTERCAMBIO

Entre el lunes y el martes, uno de los integrantes de este colectivo habló directamente con la responsable de relaciones institucionales del gabinete de Presidencia, quien exigió la retirada de los carteles viejos y que los entregasen en la sede provincial, momento en que se le darían los 200 nuevos sin el logotipo institucional.

De hecho, esta responsable del gabinete de Carmela Silva, que fuentes de la diputación han reconocido a Europa Press que fue la encargada de hablar con la Hermandad, envió por correo electrónico el nuevo cartel al responsable de la entidad de legionarios, según las informaciones aportadas a Europa Press por parte de fuentes vinculadas a la organización. En todo caso, el intercambio de carteles finalmente no se ha llevado a cabo.

Además, fuentes provinciales han asegurado a Europa Press que la decisión de volver a imprimir los letreros fue adoptada tras consultar a los servicios jurídicos, ya que una vez aprobada la solicitud de colaboración, se causaría un "daño patrimonial" que la entidad podría reclamar.

Es decir, aunque su voluntad fuese la de retirar la colaboración, esta opción ya no es posible: o se mantienen los carteles con el logotipo de la Diputación o se difunden los nuevos impresos sin la marca institucional, pero a cargo igualmente de la imprenta provincial.

RETIRAR LOS CARTELES

En este escenario, Carmela Silva, que ha avanzado cambios en los protocolos internos para evitar una situación similar, ha reclamado este miércoles en una comparecencia pública la retirada de los carteles. "Esta presidenta, que ha padecido en su propia familia ataques de falangistas en la Guerra Civil no va a permitir que mi nombre, ni el del gobierno, ni el de esta administración aparezca ligado a ningún tipo de acto de exaltación del fascismo", ha comenzado su intervención.

"Así de claro lo quiero decir", ha manifestado, al respecto de lo que ha explicado que no había comparecido hasta este momento porque quería evitar otorgar un "minuto de gloria" a este colectivo, pero finalmente decidió salir por el cariz que adoptó la situación. "No voy a consentir que se siga intentado vincular a esta diputación con ningún evento de este tipo y, además, hacerlo mediante falacias, chantajes y amenazas: Que les quede claro, a quien lo pretenda, que no nos va a callar", ha remarcado.

Tras ratificarse en el comunicado enviado este martes, en el que decía que se habían impreso 200 carteles y después se retiraba la colaboración, además de reafirmarse en el reconocimiento de represaliados por el franquismo, Carmela Silva insistió en uque la solicitud se basó en el "engaño", si bien ha querido "asumir" el error de imprimir los carteles. "Estamos revisando ya los protocolos", ha avanzado.

"NO LE SORPRENDIÓ A QUIEN TENÍA QUE SORPRENDER"

En su intervención pública, también ha hecho constar el hecho de que hubiese pasado todos los filtros. "A quien le tendría que sorprender (la impresión de ese cartel), no le sorprendió, porque claro, esto aquí era habitual", ha dicho Carmela Silva, quien también ha mostrado su "apoyo" al Ayuntamiento de Barro, donde está previsto la celebración del evento, en terrenos de la Iglesia de San Breixo.

En el cartel también aparecen los logotipos de otras marcas comerciales y establecimientos. "Nos gustaría saber también si las marcas que aparecen con publicidad conocían la naturaleza (del evento)", ha señalado Silva, quien se ha mostrado "casi convencida de que tampoco".

La presidenta provincial, que se ha reservado la adopción de cualquier actuación si no se retiran los carteles (la institución no puede hacerlo ya que son únicamente responsabilidad de la organización), ha destacado que su gobierno --junto al BNG-- "viene dando sobradas muestras desde su llegada de que los únicos homenajes que realiza son a las mujeres y hombres que fueron represaliados" por el franquismo. "Son las únicas que defendemos y con las únicas que colaboramos", ha aseverado.

Carmela Silva ha expresado, además, su "preocupación" por el "tono que se ha adquirido" sobre "cuestiones que se creían superadas". "No nos sorprende cuando el propio Gobierno de España las está exaltando", ha añadido, en referencia a la presencia de cuatro ministros que han participado en el traslado del Cristo de la Buena Muerte en Málaga.

Y ha lanzado un aviso, en este sentido: "Cuidado con hacer fuertes a aquellos que puedan pensar que gozan de impunidad. Este gobierno y su presidenta en primera persona ha estado y estará del lado de las víctimas del franquismo". "El conjunto de la sociedad sabe de qué lado estamos", ha zanjado.