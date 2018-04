CCOO Correos anuncia más movilizaciones si no se revierte el nuevo recorte presupuestario de 60 millones

4/04/2018 - 16:58

CCOO, sindicato mayoritario en Correos, ha criticado el nuevo recorte en las partidas públicas destinadas a la financiación del servicio postal público de 60 millones de euros en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que viene a sumarse a los 120 millones en 2017, lo que es un total de 180 millones de euros en dos años. Ha avanzado que emprenderán movilizaciones si no se revierte la situación Para el sindicato es "indecente" que el Gobierno central "no sólo no restituya el recorte, como se comprometió con las organizaciones sindicales el pasado mes de junio, sino que vuelva a aplicar un nuevo tijeretazo" que está sumiendo a la empresa pública en una situación de "extrema gravedad" como indica la previsión de déficit registrado en los PGE 2018 que asciende a 122 millones de euros.

ZARAGOZA, 4 (EUROPA PRESS)

CCOO ha indicado que las buenas palabras del Gobierno en el pleno del Congreso y en el Senado suponen un "maquillaje claro" de lo que acontece en la empresa, porque la realidad es que el Ejecutivo está "provocando el lento hundimiento" de Correos, al recortar la financiación pública, no dotar de un plan de empresa con líneas claras que permita un proyecto basado en la diversificación, instalando unas condiciones laborales, cada vez más "precarias", basadas en los minijobs, con una plantilla cada vez más "insuficiente" y un convenio y acuerdo bloqueados desde hace cinco años.

Desde este sindicato han rechazado el planteamiento de operador público residual del Ejecutivo, su abandono y falta de respaldo político y, por ello, ha anunciado la intensificación de las movilizaciones si no se elimina el recorte presupuestario y se aprueba un plan estratégico que permita convertir a Correos en un operador postal y logístico adaptado al nuevo mercado y tendencias con una plantilla suficiente y un convenio y acuerdo actualizados que recojan más salario, empleo y derechos, han señalado en una nota de prensa.