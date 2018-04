Miércoles, 4 de abril de 2018 11.00 a.m. EST

INMIGRACIÓN FRONTERA - Tucson (AZ) - El envío de militares a la frontera con México anunciado por el presidente Donald Trump produce reacciones encontradas en los estados fronterizos: mientras algunos aplauden la medida, otros dicen que es un "gasto inútil e innecesario" que no frenará la inmigración indocumentada.

LUTHER KING ANIVERSARIO - Memphis (TN) - La ciudad de Memphis, donde fue asesinado Martin Luther King hace hoy 50 años, rinde homenaje al líder de los derechos civiles que cambió para siempre la historia de los Estados Unidos.

P.RICO CRISIS - San Juan - El Gobierno de Puerto Rico y la entidad de control federal impuesta por Washington para tratar la impagable deuda de la isla vuelven a chocar por la reducción de las pensiones y la reforma laboral.

MÚSICA POP - Miami - Los jóvenes del grupo de pop latino CNCO se estrenan como compositores e su segundo álbum, que lleva el nombre de la banda y sale esta semana al mercado con una nueva versión de uno de sus máximos éxitos, "Reggaetón lento", entre sus temas.

CHARLTON HESTON - Los Ángeles - Charlton Heston, de cuya muerte se cumplen mañana diez años, alcanzó la eternidad con papeles en cintas épicas como "Ben-Hur" y con un incansable activismo político fuera de la pantalla.

TRIBUNA ABIERTA - En el mes de la poesía en los Estados Unidos - Cuando pequeño, mi abuelo me hablaba de la poesía en casa de mis padres. Con su voz cascada me leía poemas de Neruda, de Gabriela Mistral, de Huidobro. Mi abuelo, con sus ojos cansados, quería abrir los míos al mundo, y también me leía poemas de García Lorca, o suspirando, eterno enamorado, me leía poemas de Bécquer.

Por Gustavo Gac-Artigas (miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española).

