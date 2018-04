El Ayuntamiento de El Ejido contrata a una empresa para tomar 200 muestras de ADN en heces de perros

4/04/2018 - 17:52

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha suscrito un contrato menor con la empresa ADN Canino por un importe máximo de 4.356 euros para la realización de "aproximadamente unas 200 muestras" de ADN en heces de perro hasta final de este año y su cotejo con un banco genético a fin encontrar una solución "a la retirada de excrementos en las vías públicas y al abandono de perros".

EL EJIDO (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

En una nota, el Consistorio ha defendido la selección y contratación con esta mercantil, que trabaja con el único laboratorio certificado en España por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de análisis genéticos que permitan la elaboración de un censo municipal de perros, según el equipo de gobierno.

El Ayuntamiento ha ofrecido estas explicaciones después de que desde el PSOE de El Ejido manifestaran que la entidad mercantil pertenece al exconcejal del PP de la localidad valenciana de Xátiva Enrique Perigüell, quien "se vio obligado a dimitir tras descubrirse que había puesto en marcha esta empresa después de crear la necesidad de hacer un registro de ADN de mascotas" en el municipio.

El portavoz municipal, José Francisco Rivera (PP), ha asegurado que la empresa "cumple con la legalidad y reúne todos los requisitos para poder trabajar con el Ayuntamiento en la creación de un censo canino a través de un banco genético", sentido en el que ha especificado que el contrato "se formaliza tan solo para la realización de las muestras de heces" aunque es la empresa la que "realiza el perfil genético del perro directamente con la clínica veterinaria sin intermediación del Consistorio".

Pese a ello, la edil socialista Ángeles Carvajal ha apuntado en una nota que resulta "escandaloso" que este servicio "se le encargue a la empresa de una persona que ha estado en el ojo del huracán precisamente porque se aprovechó de su cargo como concejal para crear una necesidad en su municipio y después fundar la empresa que resolviera esa necesidad". "Creemos que el alcalde está obligado a explicar por qué confía este servicio a una empresa con esos antecedentes", ha añadido.

El concejal del PP ha incidido en sus explicaciones en que se ha seleccionado a esta empresa para el análisis de heces abandonadas, comparación de datos y envío de informes porque trabajaba "con el único laboratorio en España (NBT) con la acreditación ENAC UNE EN ISO/TEC 17025-2005 para genotipado canino y único en Europa para la obtención de genotipos caninos a través de muestras de heces".

El representante del equipo de gobierno ha asegurado que el diagnóstico se realiza "bajo estrictas normas de calidad para asegurar la gestión" a través de este laboratorio "referente europeo autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía". "La forma de trabajar de este equipo de gobierno es totalmente transparente ya que para la contratación de servicios no investigamos ni tenemos en cuenta la ideología o sigla política de quien los ofrece, sino que cumpla con la legalidad", ha resaltado Rivera, quien ha pedido "más seriedad y rigor" al PSOE en sus críticas.

Pese a ello, para el grupo municipal del PSOE no resulta "adecuado" que "empresas de dudoso origen se lucren con el dinero de los ejidenses" con la creación de un registro que, en opinión de los socialistas, "castiga a los propietarios responsables y no es eficaz". "En este caso concreto, el del registro de ADN, nos mostramos siempre contrarios porque lo consideramos innecesario, costoso y de dudosa legitimidad, y no somos los únicos que pensamos así, porque el Colegio de Veterinarios está en contra y otros ayuntamientos lo han rechazado después de estudiarlo", han añadido.

Aún así, desde el gobierno local han asegurado que la empresa "trabaja con ayuntamientos de diferente signo político como, por ejemplo, el de Maracena, gobernado por el PSOE" con lo que para Rivera "es totalmente ilógico y absurdo tratar de buscar un trasfondo político a una cuestión que se ha gestionado con total transparencia y legalidad".