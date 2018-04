El pleno aprueba una campaña contra los "micromachismos" y agresiones sexuales en las fiestas primaverales

4/04/2018 - 18:16

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado una moción de Participa con una batería de medidas contra las agresiones sexuales de todo rango en las fiestas de primavera, con aspectos como una campaña de concienciación frente a los "micromachismos", puntos de información y un "bando municipal feminista" que destierre las "agresiones sexistas" de las celebraciones primaverales de la ciudad.

La portavoz municipal de Participa, Susana Serrano, ha defendido esta moción relativa a las fiestas primaverales de la ciudad y los "gestos naturalizados, consentidos y arraigados en la cultura y en los códigos de conducta, tales como el piropo a una mujer o opinión expresada por medio de comentarios, miradas, risas o chistes hacia el aspecto físico de las mujeres".

Se trata, según Participa, de "agresiones de baja intensidad" o "micromachismos" que provocan que las mujeres "no se sientan con la libertad de disfrutar del espacio público y de ocio por miedo a que lo que socialmente naturalizado como un simple piropo, acabe en una agresión sexual de mayor rango".

"Hay que desterrar la concepción interiorizada y socialmente aceptada de que es lícito y bonito elogiar públicamente a una mujer por cuestiones que atañen a cuestiones objetivizadoras, como su físico, su forma de vestir o su apariencia, y hay que inculcar el respeto a toda persona", defiende Participa, reclamando mecanismos para "prevenir situaciones en las que las mujeres sientan coartada su libertad".

Por eso, la moción pide, entre otros aspectos, una "campaña de concienciación e información pública con fondos suficientes" para combatir el acoso o los "micromachismos" en las fiestas primaverales, un "bando municipal feminista" en ese sentido, puntos de información en los festejos tradicionales para atender cualquier situación de esta naturaleza y la difusión ciudadana de un "protocolo de actuación" ante casos de violencia de género, agresiones sexuales o situaciones de acoso.

La concejal de IU Eva Oliva ha apoyado plenamente la propuesta, alertando del "crecimiento" del número de agresiones sexuales y situaciones de acoso. Desde el PP, la moción ha sido apoyada igualmente, abogando los populares por que cada municipio cuente con "una campaña de prevención general" para combatir y evitar este tipo de situaciones "en el ocio nocturno de cada fin de semana", así como por corregir estos comportamientos desde la educación.

"NO ASOCIAR DETERMINADOS CASOS"

La socialista Myriam Díaz, por su parte, ha apoyado también la moción, pero ha pedido "no asociar determinados casos a las fiestas" de Sevilla capital. Así, ha defendido la necesidad de vivir con "orgullo" las fiestas de la ciudad y ha señalado el "gran dispositivo de seguridad" de las fiestas primaverales de Sevilla, aunque admitiendo toda medida de mejora en las medidas preventivas y apostando también por actuar desde la educación.

Frente a ello, Eva Oliva ha aseverado que la Feria de Sevilla y la Semana Santa son el escenario de "muchas" agresiones de carácter sexual o sexista, mientras que Susana Serrano ve "evidente" que en dichas celebraciones suceden muchos "acosos o tocamientos". Myriam Díaz, no obstante, ha precisado que no ha negado como tal que tales situaciones sucedan en la Feria o la Semana Santa, matizando que los socialistas piden no generar "alarma" social conectando determinados casos con las propias fiestas populares de la ciudad.

En el caso de Ciudadanos, Javier Moyano ha llamado a no "bajar la guardia" en la lucha contra la violencia de género, toda vez que la moción ha sido aprobada, aunque con la abstención del PSOE y Ciudadanos a algunos de los nueve puntos de la propuesta.

El pleno ha debatido además otra moción de Participa, con relación a la plantilla municipal. Y es que según Participa, a los "problemas conocidos de falta de personal, ausencia de reposición, alta tasa de temporalidad, sobrecarga en los servicios, bloqueo de las bolsas de empleo, no aplicación de las cláusulas sociales, privatizaciones de servicios, escaso impulso de la promoción interna o parálisis de la negociación colectiva, se le suma el asistencialismo y las migajas de los fondos europeos que la Junta envía en forma de programas de empleo".

DE NUEVO EL EMPLEO PÚBLICO

Por eso, Participa avisa del "incumplimiento" de 30 de las 45 medidas acordadas entre los sindicatos y el Ayuntamiento en junio de 2016, reclamando el cumplimiento íntegro de tal acuerdo, la creación de un plan de empleo que de más "estabilidad" a la plantilla municipal y evite la "privatización de servicios municipales" y la elaboración de un protocolo general para mejorar la seguridad en las labores de los funcionarios y empleados municipales, en referencia a aspectos como los apedreamientos de los autobuses urbanos.

El socialista Joaquín Castillo, en ese sentido, ha negado que el Gobierno local del PSOE haya "privatizado prácticamente" ningún servicio. Al respecto, ha precisado que el Ayuntamiento está obligado a prestar los servicios públicos y aunque su prioridad es hacerlo mediante el empleo público, si mediante dicha fórmula no es posible se recurre a la contratación de empresas. Además, ha esgrimido "mil y pico" contrataciones de personas para los servicios públicos, "casi en el límite de la legalidad".

Además, ha insistido en que el Ayuntamiento de Sevilla es "una administración muy antigua" y su modernización y mejora no se consigue "en tres días".

La moción, finalmente, ha sido aprobada en todos sus puntos, pero no por unanimidad, pesando el voto de calidad del alcalde, Juan Espadas (PSOE), a la hora de resolver a favor de la aprobación el empate surgido en la votación de un punto de la propuesta relativo a pedir al Gobierno central del PP la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dada su incidencia en el empleo municipal y otros aspectos relativos a la autonomía local.

Para el popular Rafael Belmonte, en cualquier caso, el alcalde debe tomar nota de los "mensajes" que llegan desde la plantilla municipal, mientras Espadas ha criticado el "cinismo político" del PP, a cuenta de las políticas de recursos humanos del PP durante su etapa al frente del Ayuntamiento. "La credibilidad del PP es cero", ha enfatizado. Además, ha defendido que muchos de los problemas de los ayuntamientos en materia de empleo deriva del "modelo" impuesto por la citada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.