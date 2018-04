El Centro San Miguel de Alcalá se consolida como "punto de encuentro cultural" sobre flamenco y patrimonio

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha destacado que con el nuevo contrato para la gestión del Centro San Miguel se consolida este espacio como "punto de encuentro para la cultura" con una programación estable que "refuerza la proyección turística de Alcalá de Guadaíra alrededor del flamenco y su patrimonio monumental, industrial y natural".

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Alcalá de Guadaíra 2020, el Consistorio ha hecho "una apuesta decidida" por este espacio natural emblemático y sus conexiones con el patrimonio histórico, cultural e industrial, como "elementos generadores de crecimiento económico, empleo y cohesión social".

De esta forma, los alcalareños y demás habitantes del área metropolitana de Sevilla volverán desde este fin de semana a tener en el Centro San Miguel uno de sus principales referentes escénicos. Así, este sábado a las 21,00 horas se abre la temporada de espectáculos con el flamenco del bailaor Fernando Jiménez, que pondrá en escena 'Aíra'.

El Ayuntamiento vuelve a apostar en una programación continuada de espectáculos de danza, teatro, música y flamenco, disciplina artística que supone "el eje turístico de la ciudad" por ser cuna de la Soleá y tierra de su precursor, el cantaor Joaquín el de la Paula.

La gestión de este espacio público, antigua iglesia restaurada en el corazón del arrabal de San Miguel-El Castillo, se ha adjudicado a una empresa local mediante concurso público para configurar una programación permanente de cara a los próximos cuatro años.

FLAMENCO COMO PUNTO DE PARTIDA

El artista alcalareño Fernando Jiménez, Premio Desplante en el concurso internacional de Cante de las Minas de la Unión (2017), abre la temporada con un espectáculo especialmente creado para la ocasión.'Aíra' es el nombre de una princesa mora, una de las leyendas de nuestro Castillo.

La representación se sitúa en el siglo XIV, época de construcción de la antigua iglesia de San Miguel, y la música de esta época inspira y da lugar a las diferentes escenas. Sin hilo argumental, los distintos números están basados en algunas de las leyendas de la localidad que conforman la cultura popular de Alcalá de Guadaíra como la que hace referencia al Águila o a los presos del Castillo.

Posteriormente, el sábado 14 de abril a las 21,00 horas, será el turno de la compañía sevillana Teatro en el Mar con 'Romeo (o Julieta dormida)' creada por Juan José Morales 'Tate', reconocido el pasado mes de junio con el premio Nazario de Autoría Teatral en la I Muestra de Teatro con Orgullo de Sevilla.

La obra, de gran valentía y con una gran carga autobiográfica del autor, entremezcla distintos sentimientos, la tragedia con la superación, el drama de la juventud cuando se descubre que tienes al VIH como compañero de vida para siempre. Visibilidad sexual y rotura de prejuicios que pretende a través del teatro compartir sensaciones y experiencias vividas con el respetable.

Los dos espectáculos comienzan a las 21,00 horas en el Centro San Miguel con un precio único de cinco euros en taquilla. Las entradas pueden reservarse por correo electrónico (centrosanmiguel@endirectoft.com).

TEATRO, VISITAS, FOTOGRAFÍA Y VERBENA

Dentro de la oferta, se contempla también la celebración el 1 de mayo de la Verbena de San Miguel, en colaboración con la Asociación Cultural Cofrade 'El Castillo'. Posteriormente, el 12 de mayo, de 9,00 a 14,00 horas, se llevará a cabo el II Rally Fotográfico, a cargo de la Asociación Fotográfica Alcalareña, con entrega de premios el 16 de junio; mientras que el 12 de junio, a las 12,00 horas, se visualizará el documental 'La Soleá de Alcalá' en el CEIP 'Antonio Machado'.

Al mismo tiempo, se anuncia la Semana del Teatro Infantil en el Centro San Miguel a las 12,00 horas el 17 de mayo con 'The Little Worn' por 'Vuelta y Vuelta Teatro'; el 18 'Una de Romanos', teatro para segundo y tercero ciclo de Primaria y el 19 'The Little Worn' con Títeres para toda la familia.

La programación en el Centro San Miguel, con protagonismo para el flamenco, incluye actividades formativas en artes escénicas y patrimonio. De esta forma, se organizan visitas guiadas al Recinto Fortificado y su entorno, que recientemente ha cobrado protagonismo con el rodaje de la célebre serie 'La Peste' por parte del director Alberto Rodríguez.

Cada temporada la programación abarcará desde septiembre a junio, con independencia de que en verano se organicen actividades puntuales dentro de la oferta que tan buena acogida tuvo el pasado año.

RUTAS Y PAQUETES TURÍSTICOS

Las rutas y paquetes turísticos incluyen varias modalidades, todas destinadas al público general. Hay visitas mensuales guiadas con sesiones los días 7 de abril y 5 de mayo. Se necesita inscripción previa (por whatsapp al 615 37 15 30 o a través del mail centrosanmiguel@endirectoft.com). El precio es de tres euros por persona.

La ruta comienza junto al Centro de Interpretación y la Iglesia de Santa María del Águila para continuar por la zona monumental del Castillo, calles del barrio San Miguel y terminación en la antigua puerta medieval. También existe la posibilidad de grupos concertados a partir de 15 personas, con fecha a convenir, al precio de tres euros por persona.

Las visitas concertadas podrán ser complementadas con degustación de tapas en una de las cuevas conservadas en el barrio y odas las actividades del Centro San Miguel se pueden seguir en redes sociales y pronto en su propia página web.

Con motivo de su apertura al público, el Centro San Miguel acogió el pasado año un programa de espectáculos que gozó de una gran acogida entre el público. Más de 12.000 personas disfrutaron de la propuesta cultural organizada el pasado año en torno al Castillo alcalareño y su barrio.