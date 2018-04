Fernández de Moya: "Todos vamos a luchar para que el porcentaje de ejecución presupuestaria sea el mayor"

4/04/2018 - 18:54

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para la provincia de Jaén asegurando que serán "muy positivos" y que "todos vamos a luchar para que el porcentaje de ejecución presupuestaria sea el mayor".

JAÉN, 4 (EUROPA PRESS)

Fernández de Moya, que ha presentado el proyecto de PGE en una rueda de prensa en la sede del PP, ha declinado cifrar el nivel de ejecución en la provincia de los presupuestos del Gobierno de España en 2017, una vez que la propia Subdelegación del Gobierno ha reconocido que de los 80 millones de euros presupuestados para 2017 sólo se llegaron a ejecutar 15 millones de euros.

"He venido a presentar unas partidas presupuestarias con nombre y apellidos, que otros no lo hacen", en alusión directa a la Junta de Andalucía y a sus presupuestos de los que ha dicho que "desconozco el grado de ejecución porque sus inversiones no van provincializadas".

Del entorno de los 116 millones de euros en inversiones para la provincia de Jaén según el proyecto de PGE para 2018, Fernández de Moya ha destacado los 69,3 millones de euros que vendrán para los diferentes tramos de la A-32, así como un millón más de euros para el semienlace de Baeza.

La A-32 supone el grueso de inversión del Ministerio de Fomento en la provincia de Jaén, con un total de 90,07 millones de euros, lo que supone un incremento de un 53,9 por ciento respecto a lo presupuestado en 2017.

En materia ferroviaria, Fernández de Moya ha aludido a los cerca de 6,3 millones para la línea Madrid-Jaén, aunque se trata de una cantidad que se repartirá entre varias provincias y que no se destinará en exclusiva en Jaén.

Las 2.055 plazas que se convocarán el próximo curso en la Academia de la Guardia Civil de Baeza, los incrementos de sueldos para los 1.327 guardias civiles y 405 policías nacionales destinados en la provincia de Jaén, o los 1.500 millones de euros para hacer frente a las pensiones de los jiennenses son otros de los datos a los que ha hecho referencia a la hora de abordar el contenido de los presupuestos.

"Quien quiera votar que no a estos presupuestos lo va a tener muy difícil a la hora de explicar su negativa", ha dicho Fernández de Moya, al tiempo que ha señalado que se trata de unas cuentas que representan "una apuesta decidida" por el crecimiento económico, la generación de empleo, las infraestructuras y el campo donde ha reiterado que Mariano Rajoy representa "al Gobierno del campo".

También el presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha indicado que "Jaén y Andalucía son las grandes beneficiarias" en el proyecto de PGE para 2018 y ha destacado "el compromiso firme y fehaciente" por la A-32 o el incremento de un 180 por ciento de la inversión en materia ferroviaria.