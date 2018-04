Convocan una protesta este jueves ante la Ciudad de la Justicia para que se modifique la Ley del Menor

4/04/2018 - 19:02

Los padres de las dos adolescentes de 12 y 15 años y el joven de 21 años que fallecieron en el incendio provocado en una cueva en La Molineta, en Almería, han convocado una concentración este jueves pedir que se modifique la actual Ley del Menor después de que la Audiencia Provincial haya absuelto a uno de los dos menores que fueron condenados por un delito de incendio en concurso ideal con tres delitos de homicidio.

La concentración, bajo el lema 'Justicia para Naima, Alejandro y Cynthia, tendrá lugar a las 10,00 en las puertas de la Ciudad de la Justicia de la capital y en ella se leerá un manifiesto en el que se critica que de los cinco menores que fueron enjuiciados --dos por incendio en concurso ideal con tres delitos de homicidio y tres por omisión del deber de impedir delitos-- "cuatro estén libertad".

Los progenitores piden el apoyo social para que la Ley del Menor cambie. "Nuestros hijos se encontraban tranquilamente pasando la tarde con amigos y ahora son tres víctimas inocentes", remarcan para pedir que se puedan revisar las condenas y la Ley del Menor y exigir que se obligue al propietario del terreno donde sucedieron los hechos a que "mantenga limpia la zona porque siguen las reuniones de jóvenes allí".

En el manifiesto, lamentan que no hayan podido interponer recurso contra la sentencia del Juzgado de Menores de Almería "con la que no estamos de acuerdo" debido al coste de "3.000 euros del papeleo" y trasladan "no estar de acuerdo" con cómo se celebró el juicio.

Ante esto, los familiares han repartido y colgado carteles con la imagen de las tres víctimas mortales para reclamar el apoyo de la ciudadanía durante la concentración.