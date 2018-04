Hernando (PP): "Criminales como los del niño Gabriel, Marta del Castillo o Diana Quer no pueden volver a la sociedad"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha asegurado este miércoles que el PP no quiere venganza sino justicia y ha señalado que los autores de muertes como la del niño Gabriel Cruz, Marta del Castillo, Sandra Palo o Diana Quer "no pueden volver a la sociedad" si no hay "plena seguridad" de que se van a reinsertar "una vez hayan cumplido su pena de forma cabal".

"Como la madre de Gabriel, Patricia, no queremos venganza sino justicia pero también queremos que a criminales que han sido capaces de asesinar a un niño y jugar con los sentimientos de sus padres y de todos nosotros se les aplique la prisión permanente revisable", ha trasladado durante su intervención en abierto en la junta directiva del PP de Almería.

Hernando, quien ha remarcado que el PP "quiere dejar trabajar a la justicia y al estado de derecho", ha afirmado que esta medida "la apoya todo el mundo" y ha pedido al resto de grupo parlamentarios que "escuchen a la gente que mayoritariamente está a favor" de la prisión permanente revisable.

"La vamos a apoyar y a defender en el Congreso y a intentar que algunos no se salgan con la suya derogándola", ha advertido para subrayar que lo harán "en la calle, en el Congreso y en el Senado".

Hernando también ha deslizando una referencia al PSOE, al que ha afeado que en el debate parlamentario sobre la prisión permanente revisablee se "atreviese a criticar" el gesto del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuando aceptó y portó en público la bufanda azul que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, portó durante los 13 días de búsqueda de su hijo. "Todavía estoy esperando que el PSOE pida perdón por ese día", ha concluido.