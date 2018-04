Madrid. cifuentes: "jamás me he planteado dimitir"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este miércoles, tras su comparecencia parlamentaria para dar explicaciones sobre su polémico máster, que "jamás me he planteado dimitir".

Tras admitir que "me ha sorprendido la repercusión mediática" de este asunto, afirmó que no ha pensado en dimitir porque "he actuado de manera correcta". Preguntada por una posible moción de censura de la oposición contra ella, dijo que, aunque "sé que estamos en minoría, no temo nada"."Es lícito que se presente, si lo desean", añadió Cifuentes, quien afirmó que habla "de manera habitual" con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que no va a desvelar el contenido de sus charlas con él.

Tabmién aseguró que "lo que he sentido en todo momento es el apoyo de mi partido, y lo sigo sintiendo". Cifuentes, respecto a su máster, dijo que "no he tenido interés en engordar mi currículum" porque "nunca" ha querido dedicarse a la docencia y señaló que "he aportado todos los documentos que tenía que aportar".

Asimismo, habló de su Trabajo Fin de Máster y señaló que "ese no es el problema". Explicó que lo seguirá buscando y si aparece "probablemente lo enseñaré" y agregó que el trato que recibió durante el máster, de acuerdo con su profesor, es "algo que se hace con frecuencia a alumnos que trabajan".

Finalmente, se refirió a las querellas presentada por ella contra dos periodistas y explicó que las ha presentado porque "tengo derechos como persona" frente a un "ataque desmedido, personal y dañino que ha buscado destruir a una persona".

