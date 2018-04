Cifuentes no teme una moción de censura y reconoce que la oposición está legitimada para hacerlo

4/04/2018 - 20:20

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha sostenido este miércoles que no teme una moción de censura de la oposición y ha reconocido que tanto PSOE como Podemos o Ciudadanos están legitimados políticamente para hacerlo si lo consideran.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación tras el Pleno extraordinario de la Asamblea de Madrid convocado por la polémica de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y justo antes de que los socialistas anunciasen que finalmente la presentarán, la dirigente madrileña ha asegurado que no teme "absolutamente nada, ni una moción, ni nada".

"Me parece completamente lícito si por este motivo o por cualquier otro los grupos de la oposición quieren plantear una moción de censura. No solamente están legitimados para hacerlo sino que tienen derecho político. No tengo nada más que opinar, a mí me han elegido para ser la presidenta de los madrileños", ha sostenido.

Para concluir, Cifuentes ha asegurado que ella seguirá "trabajando como hasta ahora, sin descanso" y en la línea que ha mantenido de "tolerancia cero contra la corrupción y transparencia". "Nada me va a distraer de mi camino", ha apostillado.