PP-A afirma que Susana Díaz es la que "maltrata" a Andalucía y le exige que reclame a Sánchez que apoye los PGE

5/04/2018 - 12:33

El PP-A ha manifestado este jueves que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es la "primera que maltrata" a Andalucía por su falta de proyecto para esta comunidad y le ha exigido que, al igual que se va a reunir con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicite un encuentro al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para demandarle que apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha reprochado a Susana Díaz sus críticas al proyecto de Ley de PGE, en una clara actitud de "confrontación" con el Gobierno central. "No puede ser que Susana Díaz esté en el no permanente porque eso perjudica los intereses de Andalucía y no genera estabilidad", ha indicado Mestre.

Ha agregado que Susana Díaz siempre se "presenta negativa ante todo lo bueno que determina el Gobierno de España para Andalucía y estos presupuestos tienen mucho de bueno, como un nivel de inversión para esta comunidad de cerca de 1.500 millones de euros".

Para Mestre, la presidenta de la Junta se dedica a lanzar "mentiras" sobre las inversiones en infraestructuras previstas en el proyecto de PGE para Andalucía y, en cambio, no dice nada a los andaluces sobre la subida de las pensiones, sobre el aumento de las partidas para sanidad, educación y políticas sociales, sobre la equiparación de sueldos para Policía Nacional y Guardia Civil o sobre la rebaja en el IRPF.

Ha señalado que si la presidenta quiere más dinero para las inversiones en infraestructuras, que diga de "dónde lo retraerían" y ha recalcado que Susana Díaz no puede ser "tan injusta" con los PGE planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando ella tiene tantos "deberes pendientes" en Andalucía. "Tiene mucho que callar y ponerse a trabajar", según ha apuntado.

Para Mestre, "la primera que maltrata a Andalucía" es Susana Díaz, cuando permite "el derroche el famoso AVE andaluz" Sevilla-Málaga, cuando tenemos un "edificio fantasma" como es el hospital militar de Sevilla, cuando permitió que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero bajara las pensiones, o cuando constantemente se pretende hacer ver "lo blanco-negro a los ciudadanos, en vez de trabajar al unísono con otras administraciones" para que a esta tierra le vaya mejor.

Ha insistido en que los PGE para 2018 están "plagados de inversiones" para Andalucía y vienen a mejorar la calidad de vida de los andaluces.

Por ello, la dirigente popular ha instado a Susana Díaz a que, al igual que ha solicitado una reunión al presidente del Gobierno, también se la reclame a Pedro Sánchez para demandarle que apoye unos PGE que son "buenos" para Andalucía.

"A ella le toca mover ficha en el seno del PSOE y exigirle a Pedro Sánchez que apoye estos PGE", ha indicado Mestre, quien ha exigido a Susana Díaz más "lealtad institucional" con el Gobierno central por "el bien" de esta comunidad.