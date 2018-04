Carmena muestra "preocupación" por la "reducción" en el presupuesto del pacto de Estado contra violencia de género

5/04/2018 - 12:36

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado este jueves su "preocupación" por la "reducción importante" que, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2018 diseñados por el Gobierno central, se fija "en el presupuesto que en el pacto de Estado contra la violencia de género se estableció".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado la alcaldesa madrileña a preguntas de los periodistas sobre los PGE al asistir, en Sevilla, a un homenaje a la abogada laboralista Aurora León.

"Lo que nos preocupa, por la trascendencia que tiene para la política municipal, es que se ha conocido que hay una reducción importante en el presupuesto que en el pacto de Estado contra la violencia de género se estableció, y eso, a nivel de las finanzas del Ayuntamiento, nos preocupa", ha indicado Carmena.

La alcaldesa ha agregado que "los ayuntamientos, muchas veces, tenemos que soportar" cuestiones que afrontan "con gusto, porque es nuestra obligación, pero si los fondos no nos llegan, nos crean una situación de dificultad que nos preocupa".

DECLINA OPINAR SOBRE EL CASO DE CIFUENTES

Por otro lado, Carmena ha rehúsado opinar sobre la polémica suscitada en torno a posibles irregularidades en la obtención de un título de máster por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP).

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, Carmena ha indicado que tiene "una máxima", y es que, "como alcaldesa de Madrid, no hablo de otros acontecimientos que no tengan que ver con mi responsabilidad como alcaldesa", así que no ha querido "hacer ninguna manifestación en ese sentido".

"Hablo de la política municipal, no de la política general", ha insistido Carmena, que ha argumentado además que, "como alcaldesa de Madrid, me debo fundamentalmente a la diversidad de todos los madrileños, y no quiero hablar en clave de partidos políticos".