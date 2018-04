El Festival de Málaga presenta en Madrid su Sección Oficial con un peso importante de cine iberoamericano

5/04/2018 - 12:49

La sede de la Academia del Cine de Madrid ha acogido este jueves la presentación de la 21 edición del Festival de Málaga. Cine en Español que se celebrará del 13 al 22 de abril. El acto se ha centrado en la presentación de la Sección Oficial de largometrajes del festival, un apartado que contará con un gran peso de cine iberoamericano.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Así, la sección estará conformada por once películas de producción española y nueve iberoamericanas que competirán por las biznagas.

El acto ha contado con la presencia de su director, Juan Antonio Vigar, quien ha estado acompañado en representación de la sección oficial por otros directores participantes como Mateo Gil, que inaugura el certamen con 'Las leyes de la Termodinámica'; Pau Durá, que concursa con 'Formentera Lady'; Elena Trapé, directora de 'Las distancias'; César Esteban Alenda o José Esteban Alenda, con 'Sin fin'.

También han acudido Alfonso Sánchez, que participa en la sección con 'El mundo es suyo'; Marta Díaz de Lope Díaz, con 'Mi querida cofradía'; Andrea Jaurrieta, con 'Ana de día' o Carlos Fernández de Vigo, con 'Memorias de un hombre en pijama' -una de las apuestas del festival por la animación--. El productor José María Morales, en representación de Gerardo Chijona, por 'Los buenos demonios'; y Jaume Roures, que participará con la película 'Sergio & Serguéi', de Ernesto Daranas, han intervenido también en la presentación.

Otros directores no han podido acudir a Madrid como Dani de la Orden, que participa fuera de concurso con la película de clausura 'El mejor verano de mi vida'; David Trueba, que concursa con 'Casi 40'; Natalia de Beristáin, con 'Los adioses'; Pablo Giorgelli, con 'Invisible'; Hilda Hidalgo, con 'Violeta al fin'; Valeria Bertuccelli, con 'The Queen os Fear'; André Ristrum, con 'A Voz Do Silencio'; Gustavo Pizzi, con 'Benzinho', Robert Suárez y Germán Tejeira, con 'Ojos de madera'; y Gustavo Hernández, con 'No dormirás'. Algunos de ellos han enviado un vídeo para participar en el acto desde la distancia.

La presentación en Málaga del festival tuvo lugar el pasado miércoles en el Ayuntamiento de la ciudad. En ella participaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el delegado del Ejecutivo andaluz, José Luis Ruiz Espejo; la concejala de Cultura, Gemma del Corral; la directora regional de Relaciones Institucionales de Cruzcampo, Ada Bernal; el director territorial de Caixabank Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra; la productora de Atresmedia Cine, Rosa Pérez; y el director de 'Sur', Manuel Castillo, entre otros, han presentado los contenidos del certamen cinematográfico malagueño.

POSICIONAMIENTO Y UTILIDAD

El director del festival, Juan Antonio Vigar, ha destacado que la cita malagueña "ha ganado posicionamiento y utilidad" a lo largo de sus ediciones y, en esta línea, ha subrayado dos aspectos en torno a los cuáles gira el festival: la apuesta por el cine en español y la creación de un apartado de industria, que se recuperó el pasado año, y que ahora toma el nombre de MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone).

Vigar ha explicado que hay que "abrir todo el discurso" del festival de cine en torno al español porque se trata de un idioma que es un "espacio de confluencia cultural" que une a millones de habitantes en todo el mundo.

Por su parte, respecto al apartado de MAFIZ, el director del evento ha resaltado que en esta edición se ha trabajado intensamente para "dotar de un músculo industrial al festival", algo que es "clave y fundamental" porque la cita no debe "limitarse" a ser una muestra si pretende tener un futuro.

En cuanto a datos, Vigar ha detallado que se han recibido 2.286 inscripciones a las distintas secciones del certamen, para un total de 166 audiovisuales seleccionados. Cifra, que según el director, "si se comparan con las del año anterior que fueron 1.585, suponen un incremento del 44 por ciento".

Así, los largometrajes españoles e iberoamericanos suponen 426 títulos de ficción --el 40 por ciento españoles y el 60 por ciento latinos, lo que representa un aumento del 48 por ciento en esta sección--, de los que se han seleccionado 37; los cortometrajes, 765 (34 por ciento más), de los que han sido seleccionados 72; documentales, un total de 774 inscritos y se han seleccionado 46; mientras que en Afirmando los Derechos de la Mujer son 321 inscritos, de los que se han seleccionado once.

Además, Vigar ha valorado que del total de películas seleccionadas hay 61 cintas realizadas por mujeres, el 37 por ciento del total. Otro dato, es que de los 17 largometrajes documentales de la sección oficial, once están dirigidos por mujeres y el jurado está compuesto por cuatro mujeres y un hombre. Por ello, el director ha destacado la "alta sensibilidad" del festival con la igualdad porque "el cine hecho por mujeres debe tener cabida en todas las programaciones".

SECCIONES MÁLAGA PREMIER Y ZONA ZINE

Por otro lado, el festival recupera este año la sección Málaga Premiere con los títulos 'Contigo no, bicho', de Álvaro Alonso Gómez y Miguel Ángel Jiménez; 'I hate New York', de Gustavo Sánchez; 'El Jefe', de Sergio Barrejón; 'Solo', de Hugo Stuven; la serie 'Vis a Vis', de Jesús Colmenar, Sandra Gallego, David Molina, y Jesús Rodrigo; la miniserie 'Matar al padre', de Mar Coll; y 'Sanz: Lo que fui es lo que soy', de Alexis Morante y Gervasio Iglesias.

Por otro lado la Sección Zona Zine se compone de nueve títulos de los que seis son españoles y tres latinoamericanos. Se trata de 'Casa Coraggio', de Baltazar Tokman; 'Con el viento (Amb el vent)', de Maritxell Colell; 'Desaparecer', de Josecho de Linares; 'Diana', de Alejo Moreno; 'Los amores Cobardes', de Carmen Blanco; 'Oso Polar', de Marcelo Tobar; 'Traigan la hierba', de Denny Brechner; Alfonso Guerrero y Marcos Hecht; 'Trinta lumes (Treinta Lunes)', de Diana Toucedo; y 'Yo la busco', de Sara Gutiérrez Calve.