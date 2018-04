'Rentaterapia' anima a marcar la X social, que en CyL se sitúa dos puntos por encima de la media nacional

5/04/2018 - 12:53

Organizaciones de la Comunidad advierten de que las nuevas aplicaciones y el formato de doble tramo perjudica su obtención de fondos

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Organizaciones sociales de Castilla y León han presentado este jueves 'Rentaterapia', una campaña que anima a los contribuyentes a marcar la X de actividades de interés social en su declaración de la renta, algo que en la Comunidad hace un 56,07 por ciento de los declarantes, dos puntos por encima de la media nacional.

Como han recordado los responsables de la campaña, esta casilla es compatible con la favorable de la Iglesia Católica sin coste adicional para el contribuyente, ya que el dinero procede de los impuestos ya retenidos a la renta de los ciudadanos.

Así, quien marque una de las dos aportará un 0,7 por ciento de sus impuestos a uno de estos dos fines, mientras que el que lo haga con las dos entregará un 0,7 a cada fin. Por su parte, quien no señale ninguna de las dos destina esa aportación, que hace de igual modo, a fines generales del Estado, el cual debe respetar la voluntad de los contribuyentes expresada en su declaración.

El objetivo de las subvenciones entregadas a través de la casilla de fines sociales es financiar programas o proyectos concretos de las ONG, no sus estructuras o funcionamiento, como ha recordado la gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Valladolid, Luisa Lobete.

Así, estos fondos sirven para sostener servicios como la teleasistencia, residencias, centros de día, ayuda a domicilio, apoyo a discapacitados, atención a personas sin hogar, vehículos adaptados para transportar a estas personas, educación para la salud, atención a mujeres en dificultad social, erradicación a la violencia de género, integración laboral de colectivos en dificultad, centros de atención integral para mujeres con cáncer de mama, centros de atención psicosocial para niños con cáncer, atención a la población rural desfavorecida o programas de voluntariado, entre otros.

PORCENTAJE DE CASILLAS

En 2017, en Castilla y León un 29 por ciento de los contribuyentes marcó en su declaración las dos casillas, mientras que un 27 lo hizo sólo con la de interés social, un 17 con la de la Iglesia Católica y un 27 no señaló ninguna de las dos.

Por provincias, Burgos presenta el porcentaje más alto de personas que marcaron la casilla social, un 62,44 por ciento, seguida de Soria y Valladolid, ambas por encima del 58 por ciento. Por el contrario, Ávila y Zamora tuvieron el porcentaje más bajo, un 51,1 por ciento.

Precisamente Zamora tiene el porcentaje más alto de personas que no marcaron ninguna casilla, el 31,59 por ciento, seguida de Salamanca, con el 29,8 por ciento. En el lado opuesto está Burgos, donde sólo un 22,64 de los contribuyentes no marcaron ninguna casilla en su declaración.

Según ha lamentado Lobete en declaraciones recogidas por Europa Press, el 27,24 por ciento de personas que en el conjunto de Castilla y León no marcó ninguna casilla en 2017 supuso un total de 4,8 millones de euros que estas organizaciones dejaron de percibir. Entre estas organizaciones figuran AECC, Coceder, Cocemfe, Cruz Roja, Plena Inclusión y Secretariado Gitano.

TRAMO AUTONÓMICO

Esta campaña de la renta será la segunda en la que el 0,7 por ciento de los impuestos que se destinen por esta casilla cuente con dos tramos, uno de rango estatal y otro autonómico, algo que, en su primera edición, resultó "perjudicial" para las organizaciones de Castilla y León, como ha advertido Lobete, quien ha expresado su deseo de que este año el reparto se produzca "en mejores condiciones".

Lobete también ha advertido de la "dificultad" a la hora de lograr casillas marcadas que supone la nueva aplicación para realizar la declaración a través del teléfono móvil, ya que "no viene señalada ninguna" y, ante el deseo de "inmediatez" del contribuyente para confirmar el borrador y percibir la devolución, se tiende a "no revisar las casillas y no marcarlas".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder), Nicolás Hernández Montes, ha alabado el "gesto de solidaridad" que supone marcar la casilla de fines sociales, algo que resulta "más necesario" en el medio rural y ha destacado el trabajo que realizan con los colectivos más vulnerables las ONG de Castilla y León.

La presentación de 'Rentaterapia' se ha desarrollado en la sede regional de Cruz Roja, cuyo responsable, José Varela, ha explicado que se divulgará a través de carteles y octavillas, así como mediante la difusión de vídeos a través de las nuevas tecnologías y redes sociales.