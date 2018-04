Reyes: Julio Millán "será un magnífico alcalde si le dan la oportunidad"

5/04/2018 - 12:56

El presidente de la Diputación de Jaén y secretario general de los socialistas de Jaén, Francisco Reyes, ha indicado que el actual responsable de la agrupación local del PSOE de la capital jiennense, Julio Millán, será "un magnífico alcalde si le dan la oportunidad".

JAÉN, 5 (EUROPA PRESS)

No obstante, Reyes, que ha protagonizado en el Parador de Turismo de Santa Catalina uno de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con Fundación Cajasol, Orange y laboratorios VIR, ha insistido en el turno de preguntas que la elección del candidato del PSOE a la ciudad de Jaén es una cuestión que corresponde a la militancia. "Julio Millán puede ser un buen candidato, pero eso tiene que aprobarlo la militancia de Jaén", ha afirmado Francisco Reyes.

"Vamos a saberlo dentro de muy pocos días", ha dicho Reyes, que ha apuntado que se va a abrir un proceso de primarias en la capital en el que "serán los militantes y las militantes las que se pronuncien dentro de muy poco tiempo, a lo largo del mes de junio".

Independientemente de la persona que salga elegida, Reyes ha apuntado que "el candidato que se ponga al frente del PSOE en la capital será un candidato con ilusión, cualificado, preparado, con ganas y con ilusión". En definitiva, será "el candidato que necesita esta ciudad, que no puede soportar por más tiempo la situación que está viviendo".

Ha subrayado que conoce "desde hace mucho tiempo" a Julio Millán y también su trayectoria, tanto en el plano institucional como en su paso por la empresa privada, pero ha querido hacer hincapié en que por encima de todo se trata de "una buena persona y buena gente".

Ha recordado que la ciudad de Jaén, en los últimos 24 años ha estado gobernada 20 años por el PP y de estos 20 años, 16 lo ha hecho con gobiernos del PP en España. En este sentido, ha lamentado que en el PP "no han sabido aprovechar la oportunidad que han tenido", aunque también ha apuntado a que "hemos tenido algunos responsables del PP poco comprometidos".

Por eso se ha preguntado que "cómo es posible que con un ministro de Hacienda de Jaén y con un secretario de Estado de Hacienda de Jaén, seamos los últimos cada vez que se reparta algo en Madrid". Para el presidente provincial y máximo responsable de los socialistas jiennenses, "eso en mi pueblo se le dice no tener sangre en las venas". Frente a ello, ha indicado que "en el PSOE no tenemos gente sin sangre en las venas y tampoco tenemos gente que no quiera a su tierra".

En este sentido, ha subrayado que la persona que el PSOE ponga al frente de la candidatura de Jaén capital "va a tener muchos problemas y muchas dificultades, pero querer a esta tierra y va a ser una persona comprometido con la ciudad".

"LOS JIENNENSES SE VAN A MONTAR EN EL TRANVÍA SÍ O SÍ"

También en su intervención referida a la ciudad de Jaén, ha hecho alusión a la puesta en marcha del tranvía y al compromiso de la Junta de Andalucía y de la Diputación para lograr que este objetivo se haga realidad en el menor espacio de tiempo. "Los jiennenses se van a montar en el tranvía sí o sí, así tengamos que empujarlo algunos", ha dicho Reyes en su convencimiento de que finalmente el sistema tranviario se pondrá en funcionamiento.

Reyes ha eludido poner fecha a la puesta en marcha del tranvía porque es una cuestión que no depende exclusivamente de la Junta de Andalucía ya que requiere la implicación municipal y además, desde la Diputación se van a aportar 400.000 euros para contribuir también a financiar un 20 por ciento el déficit de explotación, mientras que el Gobierno andaluz asume otro 40 por ciento y el Ayuntamiento, el 40 por ciento restante.