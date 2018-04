AECC León anima a realizar el cribado de sangre oculta en heces a través de la campaña 'Yo puedo salvarte la vida'

5/04/2018 - 13:09

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León reclama a la sociedad a través de la campaña 'Yo puedo salvarte la vida', en la que el icono de la 'caca del Whatsapp' es la protagonista, que realicen el cribado de sangre oculta en heces cuando reciban la carta de recomendación de la Junta de Castilla y León para hacerla.

LEÓN, 5 (EUROPA PRESS)

Así han explicado la campaña este jueves el presidente de la AECC en León, Serafín de Abajo, y el jefe de Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), el doctor Francisco Jorquera, durante un acto programado a la puerta de Casa Botines para realizar una foto con la 'caca del WhatsApp' con la que impulsar esta iniciativa en la que han estado presentes miembros de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de la ciudad, así como la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata.

De Abajo ha señalado que la intención de esta campaña es que la gente mayor de 50 años haga el cribado cuando reciban la carta porque "es la manera de poder detectar cánceres de colon en estados iniciales o incluso antes de que sea un cáncer cuando todavía es un pólipo y los médico pueden extirparlo para evitar que dicho cáncer logre desarrollarse en el futuro".

Asimismo, el presidente de AEEC León ha destacado que los datos son "escandalosos" porque 60 de cada 100 personas no realizan el cribado y es algo "preocupante". De hecho, "no entiende por qué la gente no lo hace porque considera que es un test "sencillo" de hacer, ya que "sólo tienen que defecar en un periódico encima del bidé, montar el dispositivo del kit y después tirarlo por el retrete"

Además, De Abajo ha asegurado que en el tiempo que llevan han salvado muchas vidas porque han conseguido detectar muchos cánceres en estados iniciales y otros que son pólipos en los que todavía no se ha desarrollado el cáncer y que si se dejan y no se extirpan, dicha persona va tener un cáncer extendido muy difícil de curar. Por tanto, ha reiterado que le parece "lamentable" que la gente no lo haga.

Por su parte, el doctor Jorquera ha apuntado que el cáncer de cólon es el más frecuente en España y en León y la segunda causa de muerte por cáncer". Además, ha añadido que "se puede prevenir con una prueba que no le cuesta nada al paciente" con la que pueden evitar un "montón" de cánceres.

No obstante, el jefe de Servicio de Aparato Digestivo del CAULE ha reconocido que "algunas personas no hacen el test porque ya se han hecho una colonoscopia", a lo que apuntillado que" el resto de personas que no la hacen no tienen justificación".