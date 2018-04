El homenaje al director Julien Temple, el 'Orson Welles del punk', protagoniza el festival DocsValència 2018

5/04/2018 - 13:09

El Festival Internacional de Cine Documental DocsValència arrancará el próximo 26 de abril su edición de 2018 con la proyección en sus siete sedes de casi medio centenar de obras de todo el mundo. Además, el certamen estará marcado por el homenaje que se tributará al director Julien Temple, considerado el 'Orson Welles del punk', avanzan los impulsores del evento.

VALÈNCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Este documentalista se aleja de las modas y del cine de autor y opta por propuestas estáticas irreverentes. El autor inglés ofrecerá una clase magistral el 27 de abril en el Col·legi Major Rector Peset, destacan el festival en un comunicado.

Julien Temple es autor de los documentales sobre The Clash ('New Year's Day '77') y The Sex Pistols ('There'll Always Be An England') y uno de los autores de videoclips más prestigiosos del mundo. De hecho, ha grabado con The Rolling Stones, Ray Davis, Paul McCartney y Blur.

DocsValència ofrecerá en sus tres secciones competitivas --Panorama, Mirades y Fragments--, una veintena de obras valencianas y del resto de España, que optarán por ser las mejores para el jurado independiente.

En la sección 'Panorama', las obras que compiten pretenden mostrar la riqueza y multiculturalidad del mundo contando historias de la gente. Participan para optar a este galardón nacional, 'Donkeyote', de Chico Pereira; 'Indestructible. L'ànima de la salsa', de David Pareja; 'Judas', de Raúl Capdevila; 'Pani. Dones, drogues i Katmandú', de Raúl Gallego y 'Verabredung', de Maider Oleaga.

En 'Mirades', la sección de largometrajes valencianos, los documentales que competirán son 'Crossroads. Paco Roca i Seguridad a La Encrucijada', de Miguel Perelló; 'Els subversius', de Miles Roston; 'Experiment Stuka', de Pepe Andreu y Rafa Moles; 'Owino', de Javier Marín y 'The Cut', de Ernest José Sorrentino y María Andrés Pérez. Diez documentales valencianos y nacionales optarán por el reconocimiento de DocsValència en la sección Fragments.

Los jurados de la segunda edición del festival están integrados por Eva Vizcarra, Cristina Abril y Ricardo Macián, en 'Panorama'; Maite Ibáñez, Laura Pérez y Carles Xavier López, en 'Mirades'; Teresa Cebrián, Carmen Velasco, Miquel Ramos, en 'Fragments'.

El festival de cine documental DocsValència también es un encuentro para disfrutar de las mejores obras que se proyectan en todo el mundo. Por ello, 'Global Docs' brindará durante toda la semana 'Garzón/Assange. El jutge i el rebel', 'Creuer dels somnis', 'El meu bosc secret', 'El repte', 'Entre els homes de bé', 'Gent xicoteta. Arbres grans' y 'La llibertat del diable'.

Habrá también proyecciones especiales, como El Cuerno, que servirá para abrir el festival en el Centre del Carme el jueves 26 de abril; la obra 'Obey Giant', presentada por Movistar +; 'Els Antifeixites' -prevista para el 1 de mayo y que contará con una mesa redonda con expertos en la eclosión de la extrema derecha en Europa-, y 'I'm Burning'.

ESPACIO DE FORMACIÓN

DocsValència recuerda que no es solo un festival de exhibición es también una plataforma que sirve para fortalecer la industria audiovisual del género documental, así como ofrecer un espacio para la formación.

Las sedes donde se desarrollarán las diversa actividades son La Filmoteca, Centre del Carme, Col·legi Major Rector Peset, Centre Cultural La Nau, Octubre CCC y Docs a la Plaça, una carpa para disfrutar del mejor cine al aire libre que se instalará enfrente de la Lonja.