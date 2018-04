La Junta de Extremadura apuesta por un Pacto Educativo que sea "real" y con una financiación "suficiente" y "estable"

5/04/2018 - 13:12

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha insistido en que la Junta de Extremadura apuesta por un Pacto de Educación que sea "real" y que cuente con una financiación "suficiente" y "estable", al igual, ha dicho, que ocurre en la región.

MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)

Gutiérrez ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Popular en el pleno de este jueves de la Asamblea, para informar de la postura del Ejecutivo regional ante la ruptura de las negociaciones del Pacto Educativo.

De esta forma, la consejera extremeña ha remarcado que la educación necesita un pacto "urgente" para alcanzar una educación "de calidad" e "inclusiva".

"Extremadura quiere dejar atrás la Lomce y poner la educación en el centro de sus prioridades, eso es lo que debería hacer el gobierno central", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que, junto a la pérdida de inversión en educación, que ha cifrado en 8.000 millones, ha unido la pérdida de "certezas".

En su intervención, la consejera extremeña ha insistido en que el Pacto Educativo debe contener un "fondo de inversión" que debe servir para cambiar la educación actual, desde los centros físicos, pasando por el profesorado a los aspectos metodológicos o curriculares, según ha dicho.

Asimismo, la consejera ha recordado que en 2010 los grupos políticos nacionales tuvieron la oportunidad de llegar a un Pacto de Estado propuesto por el ministro Ángel Gabilondo, aunque el PP, "por intereses partidistas", decidió abandonar y posteriormente impuso "de manera unilateral" la Lomce.

Así, ha reiterado la predisposición y la "voluntad" del PSOE para participar en el abordaje del futuro de la educación, aunque ha criticado que el último proceso de negociación ha estado cruzado con "obstáculos" por parte del PP.

En esta línea, ha recordado que el PSOE, desde el principio, puso como "imprescindible" tres aspectos para negociar dicho pacto en la subcomisión creada al efecto y que eran la participación de la comunidad educativa, una financiación suficiente y que el acuerdo que se alcance adopte forma de ley para así derogar la Lomce.

Así, ha reiterado que para llevar a cabo un Pacto de Estado es necesario que se produzcan unas "negociaciones sinceras", algo que, en su opinión, no se ha producido, ya que el Ejecutivo central ha "acabado con la paciencia de todos".

"Si hay una propuesta de financiación clara y fiable yo estoy convencida de que todas las partes se sentarán. Si el Partido Popular acepta poner en valor económico todas las partidas de este pacto para hacerlas realidad yo estoy convencida de que se sentarán. Si acepta el Partido Popular aumentar progresivamente a la recuperación de ese 5 por ciento del PIB yo estoy convencida de que mi partido se sentará", ha dicho.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la portavoz de Educación del Grupo Popular Pilar Pérez ha afeado que el PSOE y Podemos hayan abandonado las negociaciones por el Pacto Educativo realizadas en la subcomisión creada al efecto,.

Entre las propuestas coincidentes a las que se había llegado en dicha subcomisión, Pérez ha aludido a, entre otras, la necesidad de modificar la formación del profesorado, impulsar la FP o revisar el sistema de becas y ayudas al estudio.

En esta línea, ha incidido en que, una vez finalizadas las comparecencias, se decidió trabajar semanalmente en torno a una quincena de ejes y que el PSOE abandonó la subcomisión en el eje 2 relativo a la financiación.

De esta forma, la 'popular' ha hecho hincapié en que es una "demanda social" que se llegue a configurar un Pacto de Estado en materia educativa, al tiempo que ha considerado que los argumentos del PSOE y Podemos son "excusas" y que ambos grupos pretenden "calentar las calles".

También ha asegurado que vincular la financiación de la educación al PIB no da estabilidad, y ha apostado por vincular la inversión en educación al gasto por alumno, algo que "beneficiaría" a Extremadura, ha dicho.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, ha puntualizado que un pacto educativo no es una subcomisión, al tiempo que ha criticado la "falta de voluntad" del PP por llegar a un Pacto Educativo.

Así, ha criticado que no se ha avanzado nada en dicho pacto, y ha revelado que, en su opinión, lo que había detrás era un "cortina de humo" para que pareciera que el PP y el Gobierno nacional hacía "algo" por la educación, ya que ha considerado que la creación de la subcomisión era una "estrategia para perpetuar la Lomce".

Así ha recalcado que esta subcomisión para trabajar en el Pacto de Estado en materia de educación nació "rota" porque tenía una "óptica inmobilista" y ha defendido que dicho pacto deber ser "digno" y en el que se sienta representada toda la comunidad educativa.

Asimismo, Jaén ha explicado que su grupo abandonó la subcomisión porque el PP no tenía voluntad para revertir los recortes en educación, además de reafirmar la apuesta de su grupo por una escuela "democrática" y "participativa" y por encontrar formulas "inclusivas y vinculantes".

En el turno de Ciudadanos, la diputada María Victoria Domínguez ha calificado de paso "muy importante" la creación de la subcomisión, además de criticar que los partidos han utilizado al educación como "arma de confrontación", además de hacer "partidismo" con este tema durante los últimos 40 años.

Así, este partido, ha resaltado, sigue defendiendo la continuidad de los trabajos y no entiende el "no es no" del PSOE, además de no compartir la idea de ligar la inversión en educación al PIB, toda vez que haría que la educación "se derrumbase" en época de crisis económica.

Así, la propuesta de Ciudadanos en este sentido es un Pacto de Estado que blinde el aumento de la inversión por alumno independientemente de los ciclos económicos y que reforme el sistema para impulsar un MIR Docente, además de hacer del inglés un "pilar" de la enseñanza, entre otras.

"España necesita una reforma del sistema educativo que sea duradera y de calidad en todos los niveles", ha aseverado la diputada autonómica, además de defender que la educación debe ser la base de la igualdad de oportunidades.

Finalmente, la diputada del PSOE Lara Garlito ha remarcado que el Pacto Educativo debe ser una herramienta esencial para una "sociedad libre" y "evolucionada", además de recordar que el PSOE quiere llegar a un acuerdo, para lo que ha puesto como ejemplo la ley de educación consensuada en la región.

De esta forma, ha recalcado que su partido siempre ha construido la política educativa desde el consenso, ya que, como ha indicado, para conseguir la estabilidad y permanencia de las leyes educativas solo se puede hacer con esa voluntad.

Además, Garlito ha recordado que su grupo, de cara a la negociación del Pacto Educativo, tenía tres condiciones básicas que eran la participación de la comunidad educativa, una financiación suficiente y que el acuerdo sirviera para derogar la Lomce.

Finalmente, la diputada socialista ha aseverado que su partido no aceptará una "educación low cost", además de incidir en que el PSOE ofreció una solución "realista y sostenible" en el pacto, toda vez que sin dotación de presupuesto se estará construyendo un "fantasma vacío".