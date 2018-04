Puig insta a PP y Cs a que hagan el favor de enmendar los PGE por "lealtad a los valencianos"

5/04/2018 - 13:17

El 'president' reivindica la "estabilidad" del Gobierno del Botànic

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido este jueves a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y a la síndica de Cs en las Corts, Mari Carmen Sánchez, que hagan el favor de instar a sus formaciones en el Congreso a "enmendar" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "por lealtad con los valencianos".

Puig se ha pronunciado en estos términos durante el pleno de las Corts Valencianes, en el que ha advertido que este proyecto de Presupuestos "está atacando la capacidad" de la Comunitat Valenciana y "acabando con nuestras posibilidades de crecimiento económico".

Así lo ha manifestado después de que la presidenta del PPCV le preguntara sobre el grado de ejecución de los presupuestos de la Generalitat, y la síndica de Cs le interrogara sobre su capacidad para garantizar el bienestar de los ciudadanos de la Comunitat.

Puig ha hecho hincapié en que la Generalitat cumplirá con sus pactos y compromisos, mientras que el Gobierno central "ha incumplido la Constitución" al presentar los PGE a fuera de tiempo y forma. Es más, ha añadido, "el Gobierno de Rajoy incumple el pacto más importante con la sociedad, el Pacto contra la Violencia de Género", ha lamentado."¿Han aprendido algo de lo que sucedió en este país el 8M?", ha remarcado.

Además, ha querido dejar claro que la Generalitat ha ejecutado el 95% del presupuesto y ha destacado que marzo ha sido el mejor marzo en la serie histórica respecto a ocupación, "gracias sobre todo a los empresarios y trabajadores valencianos pero además por aquellos que ponemos escenario favorable a la inversión. Ahora hay 190.000 personas más trabajando que cuando ustedes gobernaban", le ha espetado a Bonig.

Asimismo, ha recriminado a la líder de los 'populares' que se muestre "feliz hoy ante unos Presupuestos que marginan a los valencianos" y le ha exigido que "por lealtad a los valencianos, hagan el favor de enmendar los Presupuestos".

También se ha dirigido a la portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, para pedirle que "cambien de actitud y estén a favor de los valencianos" y le ha instado a no apoyar unos PGE que "marginan a Alicante de la manera más terrible de la historia".

Puig ha asegurado que los Socialistas pueden "coincidir con la derecha razonable que habla, no con la que guerrera. No se puede buscar siempre el enfrentamiento y la radicalidad y, ustedes tienen que decidir dónde están. No pueden aprobar unos Presupuestos que generan mayor desigualdad", ha sentenciado.

Por su parte, desde el PPPCV, Isabel Bonig le ha pedido también "lealtad" pero en sentido contrario, para que los Socialistas "aprueben unos presupuestos que invierten en pensionistas, en el Corredor Mediterráneo, en empleo y que traen agua", y ha destacado que suponen una inversión de 800 millones para infraestructuras en la Comunitat, un 23% más que el año anterior.

"GUERRA DE PODER E INOPERATIVIDAD"

Desde Cs, Mari Carmen Sánchez ha cuestionado la "eficacia y estabilidad" del Consell, ya que según ha dicho percibe una "relación más tensa cada vez del matrimonio del Botànic", donde observa una "guerra de poder", así como "inoperativadad" derivada del "mestizaje de las Consellerias". Según la síndica de Cs, "no hay diálogo en el Palau de la Generalitat y el hartazgo se palpa en el ambiente".

Asimismo, le ha reprochado que "nunca antes se había visto a un Consell que hable de presos políticos, Estado opresor e independencia", ha señalado en alusión a Cataluña.

Por su parte, Ximo Puig ha defendido la estabilidad del gobierno de coalición de la Generalitat, que "es lo que querían los ciudadanos y ciudadanas y el modo normal de gestionar en Europa. Ustedes harían bien en mojarse en España o en Madrid", le ha sugerido.

También la vicepresidenta Mónica Oltra ha tomado la palabra para reivindicar que el gobierno del Botànic es "el más estable de la historia del autogobierno valenciano". A su entender, Cs tiene "mala conciencia" por apoyar unos PGE que dejan a la Comunitat "a la cola en inversiones". "Ustedes están apoyando la política antivalenciana del PP, haciendo seguidismo de enemigos de los ciudadanos y ciudadanas y de las inversiones para los valencianos", ha concluido.