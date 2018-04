Más de 200 especialistas debaten sobre novedades para el tratamiento de la obesidad, que afecta al 22% de niños

5/04/2018 - 13:27

El 25% de la población adulta ya sufre este problema a nivel nacional y andaluz

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Más de 200 especialistas de ámbito andaluz y nacional se dan cita estos días en Málaga en el 42 Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (Saedyn), evento que cuenta con la colaboración de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición de los Hospitales Regional de Málaga y Virgen de la Victoria.

En el seno de este encuentro se abordarán principalmente los temas más novedosos con datos actualizados sobre enfermedades tan prevalentes como son la obesidad y la diabetes, así como aspectos específicos de las enfermedades endocrinas y de la nutrición clínica. El 25 por ciento de la población adulta a nivel nacional y andaluz sufre de obesidad, así como el 22 por ciento de los niños.

En esta cita se discutirá sobre los nuevos tratamientos que se han aprobado para la obesidad y las nuevas opciones terapéuticas que se están investigando en este momento, que están permitiendo disponer de opciones farmacológicas para añadir al cambio del estilo de vida, como parte fundamental para el abordaje de esta epidemia.

Otro de los temas centrales será el importante grado de desnutrición que padecen los pacientes ingresados en los hospitales, que se encuentra vinculado al aumento de las estancias y a la gravedad de la enfermedad. En este sentido, según los últimos estudios de evidencia científica, "curiosamente muchos pacientes obesos pueden desnutrirse en los hospitales a pesar de tener exceso de peso", de ahí que esto forme parte también de este encuentro profesional.

El congreso de Saedyn debatirá acerca de las redes sociales y las aplicaciones que ofertan las nuevas tecnologías de la información que, debidamente utilizadas, "pueden significar un valioso aliado en el tratamiento de muchos pacientes con diabetes, además de ayudar a los profesionales médicos a los que les compete también asesorar a los pacientes con diabetes, entre otros".

Las nuevas técnicas de imagen que se utilizan en clínica encuentran hallazgos accidentales (no buscados) que en términos médicos se denominan incidentalomas. Estas lesiones que aparecen en estas pruebas de imagen en muchos casos no tienen ningún significado clínico. No obstante, la forma de cómo abordar estos hallazgos de una forma profesional y consensuada en el paciente también será abordada en este congreso.

DIABETES, CÁNCER DE TIROIDES E HIPOGONADISMO

El director de la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Endocrinología y Nutrición de los hospitales públicos de Málaga y actual director científico del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima), Francisco Tinahones, ha explicado que "el retraso en la edad de gestación en la mujeres españolas (una de las más altas del mundo) y el incremento en el grado de obesidad, esta provocando que la diabetes que se produce durante la gestación se incremente de una forma muy importante en los últimos años; de ahí la importancia de actualizar también el abordaje de los conocimientos en el abordaje de este problema de salud".

También serán abordadas en este encuentro, las nuevas guías para el tratamiento del cáncer de tiroides, así como nuevas posibilidades terapéuticas con los de peor evolución. "El cáncer de tiroides es una enfermedad que bien tratada tiene unas tasas de supervivencia cercanas al cien por cien", ha expuesto Tinahones.

Este especialista en Endocrinología, Metabolismo y Nutrición ha explicado que otro asuntos de interés que se abordará en este congreso es el hipogonadismo, "una enfermedad que reduce de forma muy importante la fertilidad de las personas con obesidad".

En la conferencia de clausura del congreso, un investigador del estudio denominado Predimed dará a conocer los datos más importantes que ha aportado este proyecto, que se ha llevado a cabo en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, y a los cuales se les ha estructurado un plan de actuación basado fundamentalmente en el consumo de la dieta mediterránea, y cuyos resultados han demostrado que ésta reduce de forma drástica la enfermedad cardiovascular.