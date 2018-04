Instituto de la Mujer C-LM critica la reducción en 120 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

5/04/2018 - 13:37

La directora del instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha criticado este jueves la reducción de 120 millones euros en los Presupuestos Generales del Estado para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)

En concreto, la directora el Instituto ha señalado en rueda de prensa que el Gobierno central "sólo haya financiado 80 de los 200 millones de euros" que se habían fijado en el pacto contra la lucha de violencia de género.

De esta manera, Martínez ha indicado que dicho pacto se ha "roto" porque el Gobierno ha incumplido dos premisas. La primera, la falta de presupuesto donde ha calificado de "choteo" la financiación a la baja; y la segunda "no haber hecho las reformas legislativas necesarias para que las medidas contempladas se pudieran llevar a cabo".

Además, ha añadido la directora del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha que "curiosamente se ha creado el logo de esta comisión pero sin haber compuesto dicho grupo de trabajo".

Ante estos "incumplimientos", la directora ha añadido que el Gobierno central no cree que la violencia de género no es un problema de España o que creen que no les da votos, pero con estas decisiones que han tomado han engañado al Instituto de Mujer de la región y las víctimas de violencia de género".

Por otro lado, ha indicado que del estudio de las medidas contra este tipo de violencia que son competencia de las comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha se están desarrollando "todas" con el propio presupuesto de la institución que dirige.

En este sentido, ha añadido que, al no contar con un presupuesto adicional, el alcance de las medidas va a ser "más corto y menos intenso" de lo que podrían ser. "Pero en Castilla-La Mancha el pacto si va ser una realidad a pesar de las trabas que están poniendo", ha agregado.

Además, Martínez ha apuntado que ha tenido contacto con otras comunidades autónomas y que han decidido que van a remitir una carta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, para que convoque "urgentemente" la conferencia sectorial de igualdad habilitada por el pacto para que dé explicaciones.