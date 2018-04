El PP ve a Puente "alterado" y defiende que no hay partidas para el Campus en los PGE porque "no hay suelo disponible"

5/04/2018 - 13:45

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Antonio Martínez Bermejo, ha aseverado este jueves que ve al alcalde, Óscar Puente, "nervioso y alterado" por la situación del Campus de la Justicia, a lo que el concejal Carlos Fernández ha añadido que los Presupuestos Generales del Estado no incluyan partidas porque la parcela de El Salvador todavía no está a disposición del Ministerio.

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo han explicado los representantes del PP en una nueva respuesta a las declaraciones en las que Óscar Puente acusaba a los 'populares' de "torpedear" el proyecto del Campus de la Justicia.

"A Puente se le pudo ver ayer bastante nervioso y alterado porque sus propios compañeros del ámbito de la Justicia le dicen que les ha dejado sin las salas de juzgados que tanto necesitan", ha aseverado Martínez Bermejo, que considera que "si alguien ha torpedeado algo ha sido Puente, con la colaboración inestimable del concejal de Urbanismo, Manuel Saravia", que han perjudicado la modernización del servicio público de Justicia de Valladolid.

Martínez Bermejo ha calificado de "desfachatez" que el primer edil socialista "eche la culpa al Ministerio de Justicia, al PP o a un señor que pasaba por allí" de la situación del proyecto, sin partida en los PGE de 2018, al tiempo que ha reclamado que pida "perdón" por su "ineficacia demostrada" para "hacer cosas en positivo" por la ciudad.

En este sentido, Carlos Fernández Carriedo ha justificado esa ausencia de partidas para el Campus de la Justicia en el proyecto de los PGE porque el Ministerio "no tiene suelo a su disposición", ya que todavía no se ha resuelto la problemática con los propietarios del Colegio El Salvador y con el INSS por la parcela del antiguo hospital Del Río Hortega.

Asimismo, ha afirmado que el Plan General de Urbano actualmente no "habilita" una construcción del tipo del Campus de la Justicia en estas parcelas.

Martínez Bermejo ha reiterado que la Junta ha señalado que el Ayuntamiento no puede llevar a cabo un "área de regeneración urbana" en ese entorno, lo que considera que interesa al equipo de Gobierno porque no daría opción a los propietarios de recurrir los trámites.

En todo caso, el portavoz 'popular' ha incidido en que, aunque se pudiera llevar a cabo los trámites como desea el Ayuntamiento, también supondría un coste para las arcas municipales pues se compensaría a los propietarios con otros terrenos que, según los cálculos del PP valdrían unos 15 millones de euros. Además, si hubiera que expropiar las citadas parcelas advierten de que se podría llegar a los 30 millones.

No obstante, cabe recordar que en el proyecto que ya estaba acordado por parte del equipo de Gobierno del PP en 2015 contemplaba una permuta por la que el Ministerio de Justicia compensaría al Ayuntamiento la puesta a disposición de la parcela situada junto al barrio de Girón con la permuta por el edificio que actualmente ocupan los Juzgados.

A este respecto, Martínez Bermejo ha defendido que en aquel caso, a diferencia que en la actualidad, el Ministerio de Justicia presupuestó cantidades para el Campus de la Justicia porque los terrenos tenían la calificación urbanística adecuada y porque había un "acuerdo" entre el Ayuntamiento y el Ministerio.

Sin embargo, el portavoz del PP ha apuntado que la permuta no se cerró porque los partidos que entonces eran oposición política, PSOE e Izquierda Unida, pidieron expresamente que no se hicieran actuaciones en los últimos tres meses previos a la campaña para no influir en ella. "El acuerdo estaba tomado y, de hecho, Justicia ya había ingresado la diferencia económica del valor de tasación de los inmuebles", ha añadido.

Eso sí, Martínez Bermejo ha insistido en que el Partido Popular no quiere que el Campus de la Justicia vaya a la parcela situada junto a Girón, sino que ha planteado que se ponga en marcha en condiciones "no gravosas" para el Ayuntamiento. De hecho, se ha referido a una propuesta del PP formulada el pasado año para ubicar el proyecto en los terrenos del convento de Santa Catalina que el equipo de Gobierno está en trámites de adquirir.