PP cree que Revilla "no quiere" dinero ni inversiones para Cantabria sino "bronca" para "vender libros"

5/04/2018 - 14:00

Critica también las críticas de Podemos y PSOE a los PGE y ve decepcionante" que "antepongan el no a Rajoy al sí a Cantabria"

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El PP de Cantabria censura las críticas del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno central (PP) y cree que "no quiere" ni "dinero" ni "inversiones" para la comunidad sino "bronca" para tener "protagonismo" y así "vender libros".

Así lo ha dicho, este jueves, el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández, que ha querido responder una vez más, en nombre del partido, a los reproches de Revilla a los PGE.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernández se ha preguntado "qué le molesta" a Revilla de unos PGE, que incrementan en un 36 por ciento la inversión destinada para Cantabria; que incluyen partidas para proyectos como la mejora del "nudo de autovías" en los accesos a Torrelavega o la nueva entrada al Puerto de Santander, entre otros y dinero para las obras ejecutadas en el hospital Valdecilla o para la industrialización de la Comarca del Besaya.

"Cuanto más dinero trae el PP a Cantabria, más se enfada Revilla", ha aseverado el portavoz 'popular', que cree que ello se debe a que los PGE "ponen fin" al "discurso victimista" de Revilla. "Ya no se sostiene", ha opinado.

Irónicamente, Fernández se ha preguntado si a Revilla "le gustaban más" los PGE de la época del socialista José Blanco como ministro de Fomento.

"Entonces no se quejaba. Todo eran abrazos, besos y felicitaciones. No le importaba que no llegara dinero para Cantabria y que todas las obras se pararan. Él estaba muy satisfecho con aquella situación", ha criticado Fernández, que cree que "suena a broma que ahora se queje y proteste el mismo que guardó silencio cuando se cerró la financiación de Valdecilla y se paralizaron todas las obras públicas de Cantabria".

"En un año como ministro, Íñigo de la Serna ha hecho más por traer inversiones a Cantabria que Revilla en toda su vida", añade el diputado regional del PP.

RESPUESTA A PSOE Y PODEMOS

También el portavoz del PP ha respondido a las críticas que otros partidos, como Podemos y el PSOE, han realizado a las inversiones de los PGE para Cantabria y ha afirmado que lo que "es injusto, decepcionante y electoralista" es que estos partidos "antepongan el no a Rajoy al sí a Cantabria".

Fernández ha insiste en que "con este Presupuesto, el Ministerio de Fomento va a acometer la mayor inversión per capita de toda España". "No serán tan injustos y tan insuficientes", ha añadido.