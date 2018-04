Carnero pone a IDEA de modelo de gestión y el PP la ve como "modelo de investigación por fraude en todos los ámbitos"

5/04/2018 - 14:12

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha puesto a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de modelo de gestión y ha acusado al PP de "querer demonizar" este instrumento, tras lo que ha defendido sus cuentas y su actividad, mientras que la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha pedido a la Junta que "no la ponga más de modelo, porque el único modelo que ofrece es modelo de investigación judicial por fraude en todos los ámbitos".

Así, el consejero ha recordado que sólo durante el periodo 2007-2017 ha aprobado ayudas e incentivos valoradas en 1.490 millones para 17.864 proyectos empresariales, permitiendo la creación directa de 35.374 puestos de trabajo, un empleo inducido de otros 50.585 y la movilización de más de 17.000 millones de euros procedentes de la inversión privada.

Estos datos, expuestos en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio celebrada en el Parlamento Andaluz, ponen de manifiesto que a lo largo de sus tres décadas de historia, IDEA "ha hecho lo que mejor sabe hacer, apoyar al empresariado andaluz mediante incentivos, infraestructuras y servicios avanzados: trabajar, en definitiva, por y para Andalucía", ha expuesto el máximo responsable de la consejería.

Asimismo, Carnero aprovechó el foro parlamentario para aportar otros datos relevantes de este balance. Así, ha resaltado que se ha puesto a disposición de los empresarios un total de 41 infraestructuras de excelencia, así como una oferta global de 10,5 millones de metros cuadrados.

Un aspecto de importancia también expuesto es el "notable incremento" del número de patentes, ya que IDEA "es desde 2002 la entidad de referencia en Andalucía para la Oficina Española de Patentes y Marcas".

Así, ha recordado que en 2016 "fue la comunidad autónoma líder en presentación de solicitudes regionales, mientras que en 2017 el número de patentes de origen andaluz, entre las solicitadas por España en la Oficina Europea de Patentes, creció un 52,4 por ciento, "lo que representa el mayor crecimiento de entre todas las comunidades españolas", ha resaltado.

Otro aspecto relevante entre las funciones de la Agencia es la atención al inversor extranjero. En este sentido, Javier Carnero ha recordado que en la última década, IDEA ha captado 177 proyectos foráneos para la región, "con una inversión privada de 1.692 millones de euros y la creación de casi 8.000 empleos".

"Por todo ello, no sólo es una entidad de reconocido prestigio entre las empresas andaluzas, sino que también ha sido reconocida por las autoridades europeas y por el propio Gobierno del PP, que la ha nombrado por quinta vez consecutiva organismo intermedio de la Subvención Global de Andalucía", ha aseverado Carnero, quien resalta que ello "le permitirá gestionar hasta 2020 más de 628 millones de euros".

El consejero ha asegurado que la aprobación y análisis de las cuentas anuales de IDEA "están en plazo para su aprobación, tanto las individuales como las consolidadas". Ha recordado que la agencia tiene una unidad propia de control interno para controlar sus cuentas, también sometidas a la Intervención General de la Junta, que emite informe de cumplimiento. "Nos regimos por el cumplimiento estricto de informes de terceros independientes y órganos de control interno", ha aseverado.

Ha resaltado asimismo la actividad de IDEA en materia de avales concedidos, incluidos en el programa de empresas fiables en dificultades, así como los siete fondos carentes de personalidad jurídica, gestionados por IDEA.

"Estos datos contundentes avalan la gestión de IDEA", ha resaltado el consejero, quien, tras aludir el PP al asunto judicial donde la agencia está inmersa, ha recordado que este organismo "está personado, no acusado". Sobre avales fallidos, a los que el PP hizo también alusión, Carnero ha recordado la existencia de avales fallidos en Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Asturias o País Vasco, toda vez que "los avales implican riesgo para todos".

"DARLE LA VUELTA COMO UN CALCETÍN", SEGÚN EL PP

Por su parte, la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero espera que la agencia IDEA "sea reflotada" y se "le dé la vuelta como un calcetín", pues "es inoperativa", tras lo que ha analizado el informe de la Cámara de Cuentas sobre la Cuenta General de la Junta, que alude a la agencia IDEA y los avales y fondos sin personalidad jurídica "y no sale bien parada".

Ruiz Sillero ha lamentado que "la deuda se ha incrementado y se ha recuperado una cantidad muy baja, en relación con las cantidades abonadas por fallidos y las cantidades pendientes de recuperación". Ha añadido que "existe miedo a no poder recuperar ese dinero por insolvencia de las empresas". Ha precisado que, según la Cámara de Cuentas "119 millones están sin recuperar".

La diputada del PP, sobre los fondos carentes de personalidad jurídica, ha alertado del "escaso número de operaciones formalizadas en 2016, según la Cámara de Cuentas". "Algunos les llaman fondos fantasma", ha aseverado.

Ha advertido de que esos fondos "nos cuestan a los andaluces cinco millones de euros, que le tenemos que pagar a los bancos", por lo que ha pedido a la Junta que "se siente con las entidades financieras y les digan que les pegamos por no hacer nada".

Ruiz Sillero ha lamentado que "se ha reducido toda la actividad de IDEA en materia de fondos en 2016", de manera que "el 70 por ciento de los fondos de la Junta, vinculados a los Jeremie, está exactamente igual". Ha añadido que "el 43 por ciento de esos fondos están sin ejecutar".

"Hay muchos aspectos donde la Agencia IDEA no tiene actividad, cuando está para financiar al sector productivo y ayudar a crear sector productivo, pero no lo hace", se ha lamentado la popular, quien ha pedido que "ponga en carga los 768 millones guardados, que beneficien a las empresas andaluzas".

Ruiz Sillero además ha recordado que IDEA "está siendo investigada judicialmente, en el caso de los ERE como caja pagadora, y donde antiguos directivos de la Agencia están sentados en el banquillo".

"Habla con desparpajo de que es un modelo de gestión, cuando es un modelo de investigación judicial; IDEA es el paradigma de lo que no hay que hacer, pues está siendo investigada entera, está sujeta a todo tipo de investigaciones judiciales por todo tipo de fraudes", ha añadido Ruiz Sillero, quien lamenta que IDEA "no recupera el dinero, no concede fondos y además regala cinco millones por no hacer nada".