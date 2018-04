Los socialistas asturianos ven "un insulto" las cuentas por "relegar a la Comunidad a posiciones desoladoras"

5/04/2018 - 14:15

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marcelino Marcos Líndez, ha calificado de "insulto" las cuantías destinadas al Principado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al entender que "relegan a la Comunidad a posiciones desoladoras".

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

Ha cargado en rueda de prensa contra la inversión por habitante, de 225 euros, "casi un 30 por ciento menos que la inversión media por habitante en España", cuando la media de España es 318 euros.

Marcos Líndez ha destacado también el "agravio comparativo" que supone la previsión inversora del Ministerio de Fomento en Asturias. "Podemos mirar a Cantabria, donde solo este departamento prevé invertir 235 millones de euros. En Asturias, la inversión no llega a los 53 millones", ha lamentado.

Para el portavoz del Grupo Socialista, "el problema no es sólo en inversión prevista; el problema es que, a la vista de lo que hemos visto estos últimos ejercicios, la inversión prevista no se corresponde con la real, dado el bajo grado de ejecución presupuestaria".

"Igualmente desoladoras" son, a su juicio, las partidas previstas en Asturias correspondientes al Ministerio del Interior, dentro de las cuales, para funcionamiento del operativo de la Guardia Civil, Seguridad Ciudadana e inversiones la inversión disminuye un 63 por ciento; la destinada a conservación de carreteras de la red estatal a su paso por Asturias, en la que la inversión prevista decrece un 11 por ciento, o las inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que sufren un descenso del 74 por ciento, pasando de los 26,6 millones a los 6,9 millones en este ejercicio.

Por otro lado ha criticado a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, calificando de "indignante" que "venda como un logro que el proyecto presupuestario incluya la reducción del peaje del Huerna", cuando el pasado 9 de marzo votó en la Junta General una proposición no de ley del Grupo Socialista para eliminar el pago en la única vía que comunica Asturias con la Meseta. "Es una mofa a los asturianos que Mercedes Fernández publicite ahora una merma en el peaje del Huerna de la que sólo van a poder beneficiarse quienes atraviesen la autopista cinco veces al mes", ha criticado.

Al aplaudir esta medida, la señora Fernández está adelantando que el Gobierno de España no tiene intención de incluir esta vía de comunicación en la decisión de no prorrogar las concesiones de las autopistas de pago que finalizan en 2018. ¿Cómo tenemos que entender ahora el apoyo que su grupo parlamentario brindó hace menos de un mes a la proposición no de ley que el Grupo Socialista presentó para acabar con el agravio al que el Gobierno somete a nuestra comunidad autónoma con un peaje prorrogado hasta 2050? Quizá haya que entender que el PP de Asturias es el partido de la impostura y del engaño", se ha preguntado.