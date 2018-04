La obra musical 'The Ghost Ship' se estrenará mundialmente el 29 de marzo en Noblejas (Toledo)

5/04/2018 - 14:17

La obra musical 'The Ghost Ship' del director, compositor y profesor, José Alberto Pina Picazo, tendrá su estreno mundial el 29 de abril en Noblejas (Toledo), dirigida por la Banda de Música 'Santa Cecilia' de la localidad.

TOLEDO, 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Toledo ha colaborado en este proyecto con 6.000 euros, en un convenio que será aprobado este viernes en Junta de Gobierno, en el que también participa el Ayuntamiento de Noblejas y la Banda de Música de la Asociación Musical 'Santa Cecilia', según ha informado la Diputación en nota de prensa.

La diputada provincial de Educación, Cultura e Igualdad, Ana Gómez, ha recibido este jueves en la Diputación de Toledo a todos los participantes del concierto que de la obra musical 'The Ghost Ship'.

Gómez ha reconocido que este evento "es un acto relevante, porque es la oportunidad de asistir en el municipio de Noblejas al estreno mundial de una obra nacida a partir del encargo de la Gran Canaria Wind Orchestra".

Junto a la diputada han participado en la presentación del evento el compositor y director de la obra; el teniente de alcalde de Noblejas y vicepresidente de Transparencia, Hacienda y Buen Gobierno de la Diputación, Ángel Luengo, el director de la Banda de Música 'Santa Cecilia', Javier Calderón, y la integrante de la Junta Directiva de la Asociación Musical, Celia Gironda.

El vicepresidente provincial ha indicado que "esta obra lo va a cambiar todo" porque "por primera vez, la Banda de Música no tocará para ella misma, sino que lo hará para su provincia y para su región". Además cree que "van a hacer que tenga una repercusión nacional e internacional".

Luengo ha deseado que "la iniciativa sea un ejemplo para las bandas de música de la provincia y suponga un punto de partida para implantar una nueva dimensión en las bandas municipales"

Gómez ha destacado que "un director como José Alberto Pina haya elegido el municipio de Noblejas para interpretar esta obra musical es un placer para la provincia de Toledo y para los aficionados a la música".

Por otro lado, ha informado el director de la obra ofrecerá una masterclass el 28 de abril, dirigida tanto a directores como a compositores o músicos en torno a la partitura, para conocer el proceso de creación de la obra desde la primera nota hasta la última, el proceso de grabación o como preparar el estreno.

APUESTA POR LA CULTURA

La diputada provincial ha resaltado la apuesta de la Diputación por la cultura al sumarse este evento a actuaciones "como la apertura del Centro Cultural San Clemente, itinerarios culturales, subvenciones para los ayuntamientos, culturales de la provincia, Talavera de la Reina y Toledo, o exposiciones itinerantes permanentes, entre otras muchas acciones".

Por su parte, el director de la obra ha indicando que "cuando le toca presentar un evento de esta magnitud, siempre destaca la importancia de que un estreno, como este en Castilla-La Mancha, no se sabe la repercusión que tendrá dentro de 50 o 100 años".

De este modo, el director de la banda Javier Calderón ha desvelado que el proyecto nació "a partir de un curso de dirección con José Alberto Pina donde hablaron de un estreno en la provincia de Toledo y pensaron que en hacer un concierto de anticipo a las fiestas patronales".

'The Ghost Ship' está inspirada en el naufragio del trasatlántico SS American Star, que sufrió una fuerte tormenta y cuando era remolcado, sin motivo alguno, y el remolcador cortó el cable de arrastre.

De este modo, el American Star quedó a la deriva, y tras varios días sin saber de él, apareció en la playa de Garcey, en Fuerteventura (Islas Canarias), donde partido por la mitad, fue objeto de misteriosos sucesos.

REFERENTE EN LA MÚSICA DE VIENTOS EN ESPAÑA

Su autor y director, José Alberto Pina Picazo, es un referente en la música para vientos y percusión en España. Formado en el Conservatorio Superior de Música de Murcia atesora numerosos premios nacionales e internacionales.

Además, desarrolla su actividad como compositor en la editorial holandesa Molenaar Edition, con la que ha grabado varios discos. También, ha dirigido bandas en España y en el extranjero y ha sido nominado a los Hollywood Music in Media Awards por la obra 'The Island of Light'.

Por su parte, la banda de Música 'Santa Cecilia', cuenta con más de 50 integrantes y es a partir de la década de los años 50 del siglo XX cuando adopta su formación actual, formando parte del municipio y estando presente en sus principales acontecimientos sociales y festivos.