PGE.-Espadas critica unos PGE "claramente insuficientes", que "no cumplen los compromisos asumidos" por Rajoy

Recuerda que el PP local se abstuvo a cambio de una serie de condiciones y, "si Rajoy no va a hacer eso, pues el PSOE no puede respaldarlo"

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha criticado las cifras de inversiones para la ciudad que se recogen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año y que considera "claramente insuficientes", al estar "muy por debajo de lo que se necesita y de lo que corresponde por población", a lo que suma que "no se cumplen los compromisos asumidos" por el Gobierno de Mariano Rajoy y que habían sido "avalados" por el portavoz del PP, Beltrán Pérez, en sus reuniones con algunos ministros.

A preguntas de los periodistas, Espadas lamenta que las cuentas estatales se han quedado "un año más, y ya llueve sobre mojado, muy por debajo de la ratio por habitante que el Estado tiene con Andalucía y con Sevilla". "No estaremos conformes hasta que no seamos ciudadanos en las mismas condiciones que otros en España", sentencia.

Ha dejado claro que es necesario que el PP entienda que "ya está bien de gobernar España con presupuestos que hurtan recursos necesarios para andaluces y sevillanos sencillamente porque no se nos da lo que nos corresponde por población", que se establece en un 18 por ciento.

Para Espadas, "las inversiones fijadas por el Estado en Sevilla son claramente insuficientes y no cumplen con los compromisos que se han ido asumiendo". Así, se pregunta dónde está la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto, el dinero para asumir los túneles de la SE-40 y terminar los tramos "fundamentales" o para el Museo Arqueológico, para el que se recoge "una cantidad insignificante para lo que supone el coste real".

Respecto a la petición del Grupo Municipal del PP a Espadas para que inste a sus compañeros de partido a nivel estatal a que favorezcan la aprobación de los presupuestos, tal como ha hecho aquí con su abstención el PP el gobierno socialista local, Espadas advierte de que, "si no hay como mínimo la aceptación de una serie de enmiendas planteadas por el PSOE, pues no se darán las mismas condiciones que en la ciudad". "Yo acepté acordar a cambio de una serie de condiciones y, si Rajoy no va a hacer eso, pues el PSOE no puede respaldarlo".

Subraya que los presupuestos, como defendía para Sevilla y también ahora para los PGE, "deben estar al margen del conflicto político al ser una herramienta básica para gobernar", pero "como mínimo, tal como decía aquí el PP, ha de haber unos requisitos mínimos a cumplir para ello".

"Los PGE no cumplen para que el PSOE pueda abstenerse o apoyarlos desde el punto de vista social o desde lo que debe corresponder a Andalucía o Sevilla, ya se genera un déficit de inversión del Estado en Sevilla espectacular", sentencia.