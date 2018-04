La Junta y Cruz Roja firman un convenio para retornar a extremeños residentes en el extranjero en casos "excepcionales"

5/04/2018 - 14:38

La Junta y Cruz Roja de Extremadura han firmado un convenio para prestar la atención necesaria a los extremeños de origen y "quienes tengan la condición de extremeños" que se encuentren en el extranjero, para posibilitar su retorno a la región "en casos excepcionales de enfermedad sobrevenida".

MÉRIDA, 5 (EUROPA PRESS)

Entre estas situaciones "excepcionales" se encuentran accidentes o catástrofes naturales, violencia de género y maltrato de menores que supongan un "riesgo grave" para su salud o su vida y que requieran una atención "inmediata y urgente", así como para aquellos condenados en cárceles extranjeras que hayan cumplido la condena y "carezcan de medios para regresar a Extremadura".

En rueda de prensa para explicar el acuerdo, el secretario general de Presidencia de la Junta, Fernando Blanco ha destacado que se trata de un convenio "específico", "pionero en España" y con el que se da cumplimiento a leyes "de carácter social y progresista" como el Estatuto de Extremeños en el Exterior y el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior.

En este sentido, Fernando Blanco ha señalado también que el convenio "se firma en el momento adecuado y necesario", ya que ha aumentado la emigración de extremeños a otras comunidades autónomas y a otros países por motivos de estudios o laborales, a los que "hay que dar cobertura en caso de necesidades de urgencia y grave riesgo que requieren atención inmediata".

Asimismo, el secretario general de Presidencia ha explicado que este convenio se firma con Cruz Roja porque es una organización que tiene presencia en todos los territorios y "dispone de los medios necesarios", además de "experiencia, trayectoria y amplia capacidad de colaboración en situaciones de emergencia", explica en nota de prensa la Junta.

"SISTEMA DE ALERTA" DE SITUACIONES DE RIESGO

Además, Fernando Blanco ha señalado también que se articulará "un sistema de alerta" para identificar las situaciones de riesgo y facilitar el intercambio de información entre las dos entidades, y habrá "una comisión de seguimiento de las situaciones amparadas por este convenio".

Por su parte, el presidente de Cruz Roja de Extremadura, Jesús Palo, ha explicado que la entidad cuenta con los dispositivos nacionales e internacionales con los que podrán hacer frente a estas situaciones "urgentes", además de que dispone de equipos de trabajadores sociales, expertos en derecho internacional y voluntarios "para resolver las emergencias en las que se puedan encontrar los extremeños en el exterior".

Por su parte, la directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha destacado que el convenio "da respuesta a situaciones de la emigración extremeña", que estaban "aún sin cubrir" y contempladas en la estrategia general de emigración de la Junta de Extremadura.

Así, Rosa Balas ha destacado que las ayudas contempladas en este acuerdo suscrito con Cruz Roja se aplicarán a "casos excepcionales, contingencias que no puedan ser cubiertas por la persona", los seguros que tenga suscritos o el consulado puesto que se trata de complementar y de cubrir necesidades que "no contemplan estas entidades" y en los casos en las que las personas afectadas no cuenten con recursos propios para afrontarlas.

Finalmente, la directora general de Acción Exterior ha señalado que "actualmente hay 586.000 extremeños" que viven fuera de la región, de los que 554.855 residen en otras comunidades autónomas y 31.220 en otros países, ya que la emigración en los últimos años se ha visto "motivada por los nuevos modos de vida que implican mucha movilidad y globalización", que ha creado "necesidades nuevas" en cuestiones de atención en situaciones de riesgo "a las que hay que dar respuesta".